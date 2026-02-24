Kremlin afirma que continuará la guerra y Zelenski asegura que Putin no logró sus objetivos

Un rescatista ucraniano está junto a una casa gravemente dañada tras un ataque aéreo ruso contra la región de Kiev. Foto: AFP - HENRY NICHOLLS

Kremlin afirmó este martes que Rusia aún no ha alcanzado todas sus metas militares en Ucrania y que continuará la ofensiva hasta lograrlas, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión.

“El plan militar sigue en marcha porque no se han cumplido plenamente”, declaró el portavoz Dmitri Peskov a periodistas, en respuesta a una pregunta de AFP. No obstante, aseguró que “muchas” de las metas de Moscú ya se han concretado y que el propósito principal es garantizar “la seguridad de las personas” en el este de Ucrania.

En respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no ha conseguido los resultados que buscaba.

“Putin no logró sus metas. No quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y que se haga justicia”, dijo Zelenski en un mensaje en video.

También aseguró que su país está preparado para hacer “todo lo necesario” para garantizar una paz fuerte y duradera.

Según un análisis del diario británico The Guardian, firmado por el editor de defensa Dan Sabbah, los avances territoriales rusos han sido limitados en comparación con la extensión total de Ucrania y representan menos del 1 % del territorio. Esto contradice la narrativa de una supuesta victoria progresiva de Moscú.

A pesar de los ataques que han dejado cientos de miles de hogares sin electricidad, calefacción ni agua, Ucrania ha ajustado su estrategia militar y lanzado contraofensivas con resultados moderadamente positivos.

El respaldo internacional también se ha mantenido. Aunque la relación con Estados Unidos generó dudas tras la tensa reunión entre Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca el año pasado, Washington continúa proporcionando armas, inteligencia y apoyo político a Kiev.

Sin embargo, la duración de la guerra está pasando factura. El cansancio y la presión aumentan entre las fuerzas ucranianas. El mes pasado, el ministro de Defensa informó que unos 200.000 soldados desertaron sin permiso, abrumados por la presión constante en el frente.

Cuatro años después del inicio de la invasión, la guerra sigue sin un desenlace claro, con Rusia sin cumplir plenamente sus metas y Ucrania decidida a resistir.

