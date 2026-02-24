Discurso de Trump sobre el estado de la Unión: a qué hora y dónde verlo

El presidente Donald J. Trump presentó ‘TrumpRx’, un sitio web para comprar medicamentos con receta, en la Casa Blanca. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente Donald Trump hablará ante una sesión conjunta del 119.º Congreso de Estados Unidos este martes, luego de aceptar en enero la invitación oficial del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El discurso del Estado de la Unión (SOTU) ofrece al presidente una plataforma clave para exponer los objetivos prioritarios de su gobierno y enfrentar los desafíos más críticos de la nación.

Este es el primer discurso del Estado de la Unión que Trump ofrecerá desde su segundo mandato, con sede en Miami.

¿A qué horas y donde verlo?

Donald Trump iniciará su discurso del Estado de la Unión este martes 24 de febrero a las 9:00 p.m. hora del este (ET)., flanqueado por el vicepresidente J.D. Vance y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sentados a ambos lados detrás de él.

El discurso del Estado de la Unión se transmitirá en vivo a través de las cuentas oficiales de la Casa Blanca en redes sociales.

¿Quiénes asistirán?

Al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump este martes 24 de febrero de 2026 asistirán miembros clave del gobierno y del Congreso, junto con invitados especiales destacados por legisladores.

En la tribuna frontal del hemiciclo del Capitolio, justo delante del podio presidencial, se ubicarán los ministros del gabinete de Trump en primera fila, simbolizando la continuidad ejecutiva. A su lado irán los nueve jueces de la Corte Suprema, incluido el presidente John Roberts, representando el poder judicial en pleno.

Entre los asistentes confirmados figuran sobrevivientes del caso de Jeffrey Epstein. Entre ellos están los familiares de la denunciante Virginia Roberts Giuffre, invitados por los congresistas demócratas Suhas Subramanyam y Jamie Raskin.

También asistirá la sobreviviente Dani Bensky, invitada por el senador demócrata Chuck Schumer, así como las sobrevivientes Haley Robson y Jess Michaels, invitadas por los congresistas demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, invitó a Shirley Brock y Kambreigh Smith, familiares de un agente de policía. En tanto, el presidente Donald Trump incluyó entre sus invitados al equipo masculino de hockey.

¿Por qué es importante?

El discurso del Estado de la Unión es clave porque permite al presidente informar al Congreso sobre la situación actual del país y proponer su agenda legislativa anual, según lo manda la Constitución de EE. UU.

Reúne a todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial en el Capitolio, ofreciendo al mandatario una vitrina única para destacar logros, impulsar su aprobación pública y motivar a la nación en temas como economía, seguridad y política exterior.

En el caso de Trump este martes, servirá para delinear prioridades ante un Congreso dividido, influir en debates presupuestarios y responder a desafíos globales como la guerra en Ucrania, según CNN.

