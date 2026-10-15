La nueva portavoz de Trump, bajo la lupa por dudas sobre su licencia como abogada

Tras una primera rueda de prensa marcada por momentos incómodos, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia , enfrenta un creciente escrutinio que va más allá de las críticas que recibió en redes sociales por sus dificultades para responder algunas preguntas y sus tropiezos al hablar. Ahora, también están bajo cuestionamiento su hoja de vida y sus antecedentes laborales.

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Zacharia se ha presentado públicamente como abogada en distintas intervenciones en medios de comunicación, mientras buscaba abrirse camino como comentarista política en cadenas conservadoras como Fox News y Newsmax. No obstante, ni ella ni la Casa Blanca han aportado hasta ahora documentación que demuestre que obtuvo una licencia para ejercer la abogacía en algún estado de Estados Unidos o en China, país donde trabajó hace años para un importante bufete jurídico.

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La falta de claridad sobre sus credenciales profesionales añade interrogantes a la decisión del presidente Donald Trump de nombrarla secretaria de prensa. Zacharia llevaba apenas unos meses trabajando para la empresa de redes sociales del mandatario cuando se anunció su designación. Su primera comparecencia ante los periodistas, el martes, también generó numerosas críticas. Al anunciar su nombramiento, Trump se había referido a ella como abogada.

Las dudas sobre sus credenciales aumentaron cuando los periodistas le preguntaron a Trump dónde había obtenido Zacharia su licencia para ejercer como abogada, luego de que una investigación de Popular Information señalara que no figuraba como autorizada para ejercer en ningún estado de Estados Unidos. El mandatario le cedió la palabra, pero ella respondió: "Cuando me mudé a China…", sin aclarar a qué se refería. Tampoco está claro si llegó a completar la frase. En China, el examen nacional de cualificación jurídica es especialmente exigente y está reservado a ciudadanos chinos.

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Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, añadió que Zacharia estaba "singularmente cualificada y era sumamente inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense sobre todas las grandes cosas que el presidente Trump y su administración han estado haciendo, y hará un trabajo increíble como secretaria de prensa".

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Según su perfil de LinkedIn, desde junio se desempeña como asesora sénior de comunicaciones de Trump Media & Technology Group y, a comienzos de año, trabajó durante dos meses como subsecretaria adjunta de asuntos públicos en el Departamento de Seguridad Nacional. También registra experiencia en el bufete chino Zhong Lun, donde trabajó entre 2011 y 2013, y como asesora legal de Fix California, una organización fundada por Richard Grenell, funcionario de la administración Trump.

Sin embargo, persisten las dudas sobre sus credenciales como abogada. Aunque Zacharia se presenta públicamente con ese título y ha destacado su experiencia en derecho corporativo internacional, no se han presentado pruebas de que cuente con una licencia para ejercer. Además, Tom Kellogg, director ejecutivo del Centro de Derecho Asiático de la Universidad de Georgetown, explicó a NBC News que, si bien algunos abogados estadounidenses trabajan desde oficinas de firmas internacionales en China, Zhong Lun es un bufete chino. Las organizaciones y empresas consultadas sobre su trayectoria no respondieron a las preguntas del medio.

Según una base de datos pública, no figura como abogada colegiada en California, donde reside actualmente. Rick Coca, portavoz del organismo que regula el ejercicio de la abogacía en ese estado, aseguró que no existen registros de que ella haya obtenido una licencia bajo sus nombres de soltera o casada. Además, ni Popular Information ni NBC News han logrado confirmar que esté habilitada para ejercer en alguno de los 50 estados o en Washington D. C.

Ante estas dudas, la organización de vigilancia Campaign for Accountability presentó el miércoles una denuncia ante el Colegio de Abogados de California para solicitar una investigación sobre si Zacharia se ha presentado como abogada sin contar con una licencia, lo que podría infringir la legislación estatal. Su directora ejecutiva, Michelle Kuppersmith, sostuvo que las autoridades deben determinar si la funcionaria ha inducido al público a error sobre sus credenciales. El organismo, por su parte, no confirmó si recibió la denuncia ni si abrió una investigación, debido a las normas de confidencialidad.

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