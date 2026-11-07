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La ola azul en Estados Unidos pone a prueba la cercanía de América Latina con Donald Trump

Si algo mostraron las recientes elecciones es que el bipartidismo en las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos es un elemento fundamental, entre otras cosas, por el presupuesto. Se espera mayor fiscalización frente a la política migratoria y a los bombardeos en el Pacífico y el Caribe, aunque el presidente republicano aún tiene bastante margen de acción en lo internacional, con varios gobiernos de la región alineados a sus intereses.

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Redacción Mundo
Voto latino en las elecciones de Estados Unidos al Congreso 2026
El voto latino fue central en la victoria que tuvieron los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.
Foto: AFP - RONALDO SCHEMIDT

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“Trump se puso en nuestra contra”, le dijo el ciudadano Benny Meléndez desde Texas al medio británico The Guardian: “Nos convirtió en blanco de las operaciones del ICE, así que decidimos castigarlo votando en contra de su partido. Y eso fue lo que pasó”. Apoyó a Trump en 2024, bajo la promesa de mejorar la economía y hacer más segura la frontera con México, pero dos de sus primos y cerca de 15 de sus trabajadores fueron arrestados y deportados, y entonces su voto del martes se tiñó de azul. La indignación de sentirse atacado, de ver que “se…

Por Redacción Mundo

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