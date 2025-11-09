La situación de los vuelos en Estados Unidos puede empeorar para Acción de Gracias

Un avión aterriza en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, en medio de cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos. Foto: EFE - ALLISON DINNER

El tránsito aéreo en Estados Unidos podría “reducirse a un cuentagotas” en el corto plazo, advirtió el domingo el secretario de Transporte, en momentos en los cuales miles de pasajeros enfrentan el caos por la cancelación o retraso de vuelos debido al cierre gubernamental.

La administración de Donald Trump ordenó la reducción de los vuelos en 40 aeropuertos para minimizar los riesgos ante la falta de personal, como controladores aéreos, debido al cierre parcial del gobierno federal.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el número de vuelos afectados se multiplicará si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo de presupuesto federal y recordó que en breve es el feriado de Acción de Gracias.

“La situación solo va a empeorar”, vaticinó Duffy en CNN: “En las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias veremos cómo los viajes aéreos se reducen a un cuentagotas”. El domingo por la mañana, se registraron más de 1.330 cancelaciones de vuelos dentro de Estados Unidos, hacia y desde este país, según datos de FlightAware.

Entre los más afectados se encontraron los aeropuertos que dan servicio a Nueva York, Chicago y Atlanta. Duffy advirtió que para Acción de Gracias no todos “podrán subir a un avión, porque no habrá tantos vuelos” si no hay un acuerdo entre demócratas y republicanos.

