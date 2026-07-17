Las acusaciones falsas que hizo Trump sobre Venezuela y fraude electoral en un discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: EFE - SAUL LOEB / POOL

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El presidente Donald Trump resucitó afirmaciones ya desmentidas sobre fraude e interferencia extranjera en las elecciones de 2020 al alegar en un discurso el jueves que China robó millones de archivos de votantes y sugerir que Venezuela podría manipular las máquinas de votación estadounidenses.

La Casa Blanca desclasificó documentos de inteligencia mientras Trump redoblaba su afirmación de que las votaciones que perdió frente a Joe Biden en 2020 le fueron “robadas”, algo que nunca se ha comprobado.

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Más de 60 demandas no lograron descubrir un fraude capaz de alterar el resultado de los comicios de ese año. Funcionarios electorales y miembros de la propia administración de Trump han rechazado repetidamente sus afirmaciones.

Rick Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que el discurso de Trump consistió principalmente en “afirmaciones recicladas y desmentidas”. A continuación, una verificación de algunos de los argumentos de Trump.

Datos comprometidos por China, según Trump

El republicano acusó a Pekín de “el mayor pirateo de datos electorales de la historia, que resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de expedientes de votantes estadounidenses”. Posteriormente, afirmó que el gigante asiático intentó “fabricar boletas ilegales a favor de Joe Biden”.

En Estados Unidos, sin embargo, los expedientes de votantes son en gran medida información de dominio público que los estados están obligados a mantener y que se vende regularmente.

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Un informe desclasificado de marzo de 2021, elaborado por las principales agencias de inteligencia del país, señaló que “no había indicios de que ningún actor extranjero hubiera intentado alterar ningún aspecto técnico del proceso de votación”.

Ese reporte indicó que las agencias concluyeron con “alta confianza” que Pekín “no llevó a cabo acciones de interferencia y consideró, pero no implementó, acciones de influencia destinadas a cambiar el resultado”.

Una evaluación gubernamental independiente determinó de manera similar que no había “evidencia de que algún actor afiliado a un gobierno extranjero” hubiera comprometido las votaciones.

Una conspiración de este tipo para crear miles de votantes falsos requeriría registros falsos del seguro social, direcciones de residencia e identificaciones, todo ello sin ser detectado, escribió en X el exregistrador del condado de Maricopa, Stephen Richer.

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Lo que dijo Trump sobre Venezuela

Trump afirmó también que las elecciones de Venezuela fueron amañadas bajo el mandato de Nicolás Maduro y sugirió que las máquinas de votación de Estados Unidos eran vulnerables a una manipulación similar.

Esos comentarios hicieron eco de teorías de conspiración que los aliados de Trump promovieron en 2020. En ellas se alegaba un complot venezolano para alterar los votos estadounidenses a través de la empresa de software electoral Smartmatic.

Smartmatic, cuya tecnología solo se utilizó en un único condado sin disputas durante las elecciones de 2020, ganó posteriormente acuerdos extrajudiciales y demandas por difamación relacionadas con esas afirmaciones falsas.

Documentos que la Casa Blanca dio a conocer el jueves indican que funcionarios venezolanos “desarrollaron un interés constante y probablemente cierta capacidad para manipular sistemas de votación electrónica”, pero que la información de inteligencia “no confirmó de manera definitiva que se haya llevado a cabo con éxito un fraude electrónico a gran escala en elecciones específicas de Venezuela”.

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Añaden que “ni Smartmatic ni el Gobierno venezolano tenían la capacidad” de “manipular de manera predecible el resultado de unas elecciones fuera de Venezuela”. Charles Stewart, experto en elecciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, declaró que “nada de lo presentado muestra evidencia de ninguna manipulación del voto”.

Trump reclamó sobre votantes no ciudadanos en EE. UU.

El presidente también sostuvo que cientos de miles de personas que no eran ciudadanos estaban registradas para votar. Ese sufragio es ilegal y, según han demostrado tanto las auditorías electorales como investigaciones independientes, es extremadamente raro. Existen, además, varias medidas de seguridad que impiden que las personas que no son ciudadanas voten.

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