"Bajo la atenta mirada de una ciudadanía plural y de una prensa libre, no permitiremos que los enemigos de la democracia, internos o externos, atenten contra…

"Tenemos un sistema electoral moderno y robusto", dijo Lula ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió el martes en la ONU impedir que "enemigos de la democracia", ya sean extranjeros o nacionales, se inmiscuyan en las próximas elecciones de Brasil, en medio de tensiones latentes con Washington por una supuesta injerencia electoral.

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"Somos todos rehenes" y "enemigos de la democracia": las frases de Lula en la ONU

"Bajo la atenta mirada de una ciudadanía plural y de una prensa libre, no permitiremos que los enemigos de la democracia, internos o externos, atenten contra la voluntad popular", agregó.

El mandatario izquierdista buscará la reelección el próximo 4 de octubre ante el derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

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"La democracia está nuevamente en jaque. Volvemos a presenciar la injerencia extranjera en los procesos electorales. La división del mundo en zonas de influencia para incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituye un gesto anacrónico", dijo Lula.

Aunque en la tribuna no nombró directamente al presidente Donald Trump, el izquierdista dijo la semana pasada que tenía previsto decirle en Nueva York al republicano que no se metiera en las elecciones de Brasil.

Trump ha apoyado a varios candidatos de derecha victoriosos en comicios en otros países de América Latina.

La tensión entre Brasilia y el gobierno de Trump comenzó en 2025, cuando Washington aplicó un primer tarifazo a Brasil en represalia por el juicio por golpismo a su aliado Jair Bolsonaro.

Lula ha acusado a la familia Bolsonaro de hacer lobby ante Estados Unidos en favor de medidas contra su gobierno y perjudiciales para la potencia sudamericana.

"El 4 de octubre, millones de brasileños acudirán a las urnas para definir su destino. No solo votarán por un presidente de la República, por gobernadores estatales y por representantes en el Congreso. Van a decidir entre democracia y negación" de la democracia, enfatizó el presidente en la Asamblea de la ONU el martes.

Durante mucho tiempo rezagado en las encuestas, Flávio Bolsonaro ha ido creciendo en intención de voto y a casi dos semanas de la primera vuelta se coloca en empate técnico con Lula.

En su discurso, Lula también criticó duramente a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad, al acusarlos de fracasar en su misión esencial de erradicar "el flagelo de la guerra".

"La ONU fracasa en una de sus misiones más importantes: librar a la humanidad del flagelo de la guerra", dijo.

"Somos todos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel", afirmó, quien aboga por una profunda reforma del organismo.

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