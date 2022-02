Trump, experto en guardar secretos: rompía archivos y no llamaba desde su teléfono

Los Archivos Nacionales de EE. UU. recuperaron varias cajas de registros, incluidas "cartas de amor" del líder norcoreano Kim Jong Un, del complejo Mar-a-Lago de Donald Trump que habían sido retirados indebidamente de la Casa Blanca. Foto: Agencia AFP

Ha sido imposible saber con certeza qué estaba ocurriendo al interior de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021, día en el que un grupo de fanáticos del expresidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio con la intención de detener la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Pero la falta de claridad alrededor de este episodio tiene una razón clara: el exmandatario republicano hizo todo lo posible porque el público no supiera lo que ocurría al interior del edificio.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga los ataques al Capitolio ha encontrado varias lagunas en el registro oficial de comunicaciones del expresidente, lo que le impide a los congresistas reconstruir la jornada de Trump y sus respuestas al asalto.

En particular, no se encuentran todos los registros de las llamadas que hizo el expresidente ese día, pero esto no quiere decir que Trump no se comunicó continuamente con el exterior mientras estaba encerrado en la Casa Blanca.

Desde que asumió el cargo, se conoció que Trump no usaba los medios oficiales para llamar, sino que prefería usar sus teléfonos personales, los de sus asistentes e incluso los de su guardaespaldas personal, Keith Schiller, para hablar sobre asuntos presidenciales con otros funcionarios.

Fue el uso de los aparatos no oficiales para comunicarse con funcionarios lo que dejó un vacío enorme en el registro oficial. Esto le impide conocer a las autoridades, en este caso, dónde estaba Trump y qué estaba haciendo el 6 de enero de 2021. No se tiene idea de con quién y de qué habló el expresidente mientras atacaban el Capitolio.

El Comité encontró que Trump se comunicó con funcionarios a través del teléfono de otros funcionarios. El expresidente llamó “por error” al senador Mike Lee (R-Utah), pensando que le había marcado al senador Tommy Tuberville (R-Alabama). Una vez en llamada con este, Trump le pidió al congresista que le pasara el teléfono a Tuberville mientras los manifestantes se tomaban el edificio. No se sabe de qué hablaron debido a que no hay un registro oficial de la llamada.

La denuncia del Comité Selecto, publicada por The New York Times, llega solo un día después de que la Oficina de los Archivos Nacionales de EE. UU., donde se guardan las comunicaciones oficiales del gobierno, pidiera una investigación contra Trump por el mal manejo de documentos de trabajo.

📄 Te recomendamos: Los libros que los padres en EE. UU. no quieren que sus hijos lean

Los Archivos Nacionales de EE. UU. señalan que el expresidente y sus asesores rompieron ilegalmente cientos de documentos. Según esta oficina, algunos tuvieron que ser pegados para guardarse en el archivo y otros no se encuentran.

Trump se llevó varias cajas de folios a su casa en Florida, según las autoridades. Dentro de los documentos que el expresidente tomó sin permiso están las comunicaciones que tenía con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, y otros registros de su gobierno que, según el Comité, intentó destruir.

👀 Te puede interesar: Fue el primero que reportó el COVID-19, dos años después el mundo aún lo recuerda

Las maromas de Trump para mantener en secreto la respuesta de la Casa Blanca al asalto al Capitolio, así como las acciones de toda su administración, incurren en una violación grave de la ley. El Departamento de Justicia recibió las denuncias de la oficina de Archivos Nacionales y se encuentra examinando la posibilidad de abrir una investigación contra el exmandatario.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.