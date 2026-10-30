León XIV, de Estados Unidos, se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones

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El papa León XIV, que está registrado en Illinois, solicitó una papeleta de voto por correo para participar de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, en las cuales el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, se juega el control de ambas cámaras en el Congreso. El Vaticano confirmó este viernes, a través de un comunicado, que el santo padre ya sufragó.
Él ejerció su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos "siempre que tuvo la oportunidad", explicó la Santa Sede, y por ello se confirmó que, "en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago". El documento emitido por la oficina de prensa del Vaticano añadió que "el santo padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos".
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Según la prensa local, el jerarca de la Iglesia católica, que hace poco volvió a su residencia tras ser operado por un cáncer de pulmón, hizo la solicitud para poder sufragar el 3 de octubre. Así lo detalló en un primer momento el medio Chicago Sun Times, que citó a Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will: "Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones".
Los registros muestran que votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También votó en las primarias demócratas de 2008 y 2010. No votó en las primarias de Illinois de marzo. En ese estado, los votantes no tienen que registrarse por partido y pueden elegir en qué primarias de partido desean votar en cada ciclo electoral.
León XIV y Trump han tenido varios choques. De hecho, el líder de los católicos ha criticado abiertamente ciertas políticas del líder de la Casa Blanca, incluida la guerra contra Irán y el trato a los migrantes, yendo en contra de las deportaciones masivas y la separación de las familias. Después de que en abril el papa pidiera la paz tras los enfrentamientos que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Trump escribió en redes sociales calificando al papa de "débil en materia de delincuencia" y "terrible en política exterior", al tiempo que se atribuyó el mérito por su papado.
León XIV, de 71 años, nació en Chicago y creció en Dolton, un suburbio al sur de esa ciudad. Desde que se convirtió en papa, ha visto a muchos habitantes de Chicago visitar el Vaticano, entre ellos Pritzker, el alcalde Brandon Johnson, la presidenta del sindicato de maestros de Chicago, Stacy Davis-Gates, alcaldes de los suburbios e incluso un exmiembro de su equipo de béisbol favorito: el receptor de los Chicago White Sox, AJ Pierzynski.
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