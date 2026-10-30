León XIV, de Estados Unidos, se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones

Él ejerció su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos "siempre que tuvo la oportunidad", explicó la Santa Sede, y por…

El papa León XIV, que está registrado en Illinois, solicitó una papeleta de voto por correo para participar de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, en las cuales el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, se juega el control de ambas cámaras en el Congreso. El Vaticano confirmó este viernes, a través de un comunicado, que el santo padre ya sufragó.

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Él ejerció su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos "siempre que tuvo la oportunidad", explicó la Santa Sede, y por ello se confirmó que, "en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago". El documento emitido por la oficina de prensa del Vaticano añadió que "el santo padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos".

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Según la prensa local, el jerarca de la Iglesia católica, que hace poco volvió a su residencia tras ser operado por un cáncer de pulmón, hizo la solicitud para poder sufragar el 3 de octubre. Así lo detalló en un primer momento el medio Chicago Sun Times, que citó a Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will: "Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones".

Los registros muestran que votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También votó en las primarias demócratas de 2008 y 2010. No votó en las primarias de Illinois de marzo. En ese estado, los votantes no tienen que registrarse por partido y pueden elegir en qué primarias de partido desean votar en cada ciclo electoral.

León XIV y Trump han tenido varios choques. De hecho, el líder de los católicos ha criticado abiertamente ciertas políticas del líder de la Casa Blanca, incluida la guerra contra Irán y el trato a los migrantes, yendo en contra de las deportaciones masivas y la separación de las familias. Después de que en abril el papa pidiera la paz tras los enfrentamientos que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Trump escribió en redes sociales calificando al papa de "débil en materia de delincuencia" y "terrible en política exterior", al tiempo que se atribuyó el mérito por su papado.

León XIV, de 71 años, nació en Chicago y creció en Dolton, un suburbio al sur de esa ciudad. Desde que se convirtió en papa, ha visto a muchos habitantes de Chicago visitar el Vaticano, entre ellos Pritzker, el alcalde Brandon Johnson, la presidenta del sindicato de maestros de Chicago, Stacy Davis-Gates, alcaldes de los suburbios e incluso un exmiembro de su equipo de béisbol favorito: el receptor de los Chicago White Sox, AJ Pierzynski.

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