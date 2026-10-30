Oliver Blanco, que viene de la oposición, ahora lidera la Cancillería de Venezuela

Delcy Rodríguez hizo un ajuste en su gabinete: movió de la Cancillería a Félix Plasencia, colaborador y amigo cercano suyo, y lo nombró director de Asuntos Internacionales de la Presidencia, con la tarea específica de recuperar el oro venezolano que está en Inglaterra. En su lugar, al frente de la cartera de Exteriores, quedó Oliver Blanco, licenciado en Estudios Internacionales, que hace poco terminó un máster en Gobierno y Políticas Públicas, pero cuya carrera diplomática empezó hace poco. Él, de hecho, estuvo en las filas de la oposición….

Delcy Rodríguez hizo un ajuste en su gabinete: movió de la Cancillería a Félix Plasencia, colaborador y amigo cercano suyo, y lo nombró director de Asuntos Internacionales de la Presidencia, con la tarea específica de recuperar el oro venezolano que está en Inglaterra. En su lugar, al frente de la cartera de Exteriores, quedó Oliver Blanco, licenciado en Estudios Internacionales, que hace poco terminó un máster en Gobierno y Políticas Públicas, pero cuya carrera diplomática empezó hace poco. Él, de hecho, estuvo en las filas de la oposición. Con apenas 35 años, inició su carrera en lo político y en el área de comunicaciones siendo asistente de Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática.

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"Defenderé nuestra soberanía y el interés nacional con firmeza, trabajando siempre por alcanzar beneficios concretos para nuestra gente", escribió el recién nombrado ministro en su perfil de la red social X: "Me siento orgulloso de acompañar a la presidenta encargada en este proceso de transformación democrática, al que todos tenemos algo que aportar para llevarlo a buen puerto". En su mensaje se comprometió a "seguir abriendo caminos a través de una diplomacia que produzca resultados concretos para nuestra gente, promueva el diálogo respetuoso, fortalezca nuestras relaciones con el mundo y genere nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para todos". Se refirió a un servicio exterior basado en la diversidad y la diferencia, "comprometido con la dignidad".

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Recibo con mucha humildad y compromiso la responsabilidad que me ha encomendado la presidenta encargada, @delcyrodriguezv.



Defenderé nuestra soberanía y el interés nacional con firmeza, trabajando siempre por alcanzar beneficios concretos para nuestra gente.



Me siento orgulloso… pic.twitter.com/AamIdSnuvS — Oliver Blanco (@OliverBlanco) October 29, 2026

Por su parte, Rodríguez, al anunciar su designación, dijo: "Yo espero que este equipo fortalecido siga avanzando en los cambios y en la recuperación geopolítica de Venezuela, en ámbitos de cooperación y amistad con todos los países". Su más reciente cambio en su gabinete lo informó en el marco de la presión política por las elecciones presidenciales, el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela y en medio del diálogo de transición entre el chavismo y un sector de la oposición, respaldado por el gobierno del estadounidense Donald Trump.

¿Qué se sabe del nuevo canciller de Venezuela?

El 23 de febrero de 2026, Blanco fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y América del Norte. Cinco meses después asumió el recién creado cargo de viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, desempeñando desde entonces ambas responsabilidades de forma simultánea, resumió el diario El País. Así, se convirtió en un articulador de la diplomacia exprés que le ha funcionado a Rodríguez en su relación con Estados Unidos y otros países, al punto de que Caracas pasó de tener sanciones y ser excluida de espacios multilaterales a recomponer algunos lazos. No hay que olvidar que ella habló ante la ONU y se tomó una foto con Trump. En medio de ese encuentro internacional, se vio a Blanco agilizando contactos, detalló el medio español. De hecho, apareció en un video acompañando a la líder chavista hasta el puesto del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para saludarlo.

El reciente nombramiento de Blanco, a quien algunos llaman alacrán (por haber pasado de la oposición a relacionarse con el régimen chavista), provocó diferentes reacciones. De un lado, la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, que estuvo presa mientras Nicolás Maduro estaba en el poder, lo felicitó: "Te deseo sabiduría y templanza en una responsabilidad que exige representar a todos los venezolanos, sin distingo, y contribuir desde la política exterior a la seguridad, los derechos humanos y el diálogo democrático. Un abrazo, amigo". En cambio, la periodista Milagros Socorro dejó ver su crítica a través de redes sociales: "Una vergüenza. ¿Qué trayectoria, en ningún campo, tiene Oliver Blanco para ser canciller? Ninguna. No es más que un cómplice de quienes usurpan el poder y mantienen la opresión y el saqueo de Venezuela".

Querido @OliverBlanco, te felicito por tu nombramiento como canciller de Venezuela. Te deseo sabiduría y templanza en una responsabilidad que exige representar a todos los venezolanos, sin distingo, y contribuir desde la política exterior a la seguridad, los derechos humanos y el… https://t.co/UhMWmsOLh1 — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) October 29, 2026

Una vergüenza. ¿Qué trayectoria, en ningún campo, tiene Oliver Blanco para ser canciller? Ninguna. No es más que un cómplice de quienes usurpan el poder y mantienen la opresión y el saqueo de Venezuela. https://t.co/Tv0U9xFmuB — Milagros Socorro (@MilagrosSocorro) October 29, 2026

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