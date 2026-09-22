Llegó Trump TV: presidente de EE. UU. lanza canal al estilo de Rusia y Corea del Norte

La señal abrió su programación con un discurso que el presidente Donald Trump pronunció hace casi tres meses, el 3 de julio, en el monte Rushmore,…

Estados Unidos tiene, por primera vez en su historia, un canal de medios estatales lanzado formalmente a nombre de un presidente en funciones. Trump TV, la plataforma de la Casa Blanca, comenzó a emitir este lunes, 21 de septiembre, a las 7:00 p. m., hora local, con la promesa de ofrecer "solo las noticias que más importan, directamente de la Administración Trump", según el anuncio de lanzamiento.

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La señal abrió su programación con un discurso que el presidente Donald Trump pronunció hace casi tres meses, el 3 de julio, en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En dicha intervención, el mandatario afirmó que “Estados Unidos nunca será un país comunista” y llamó a sus seguidores a defender lo que llamó la identidad y el carácter estadounidenses.

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Por su formato y su cercanía directa con el poder ejecutivo, el lanzamiento ha sido comparado con los medios estatales de gobiernos como los de Rusia y Corea del Norte, aunque a diferencia de esos casos, Trump TV convive con una prensa privada que sigue operando con independencia.

El lanzamiento de la nueva plataforma informativa llega, sin embargo, en medio de una crisis severa para la libertad de prensa en el país. El pasado viernes, la Casa Blanca impuso un veto a los medios CNN, MS NOW y Politico, a los que acusa de ofrecer cobertura desfavorable.

Vea también: Canales de TV en EE. UU. suspenden cobertura de Trump en solidaridad con CNN

Los tres medios respondieron este lunes con una demanda ante el Tribunal de Distrito de Washington, en la que afirman que la prohibición viola sus derechos de la Primera Enmienda y las garantías del debido proceso. Según la demanda, la Casa Blanca revocó sus credenciales sin previo aviso ni procedimiento alguno porque objetaba su cobertura informativa.

En la mañana del lunes, ABC, CBS, Fox News y NBC, los otros integrantes del consorcio de cobertura conjunta de la Casa Blanca, suspendieron su cobertura en solidaridad con sus colegas.

Trump, sin embargo, defendió la medida adoptada en un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que la Casa Blanca no ataca a la prensa libre, sino a las "noticias falsas", que describió como una amenaza a la seguridad nacional. El viernes, al anunciar el veto, había dicho que podría sumar otros medios a la lista.

Además de perder el acceso a la Casa Blanca, los reporteros de los tres medios no pueden usar sus espacios de trabajo dentro del recinto, y a CNN y MS NOW se les impidió utilizar sus equipos de televisión y ubicaciones de cámaras.

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