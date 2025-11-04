Lo que hay que saber de las primeras grandes elecciones del segundo mandato de Trump

Personas caminan frente a un cartel cerca a un centro de votación en Queens (Estados Unidos). Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La contienda por la alcaldía de Nueva York medirá el deseo de los votantes de un giro a la izquierda. Las demócratas que se postulan a las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia hicieron de la lucha contra el presidente un elemento central de sus candidaturas.

El martes, los votantes emitirán un juicio anticipado sobre el gobierno del presidente Donald Trump en la primera serie de elecciones de costa a costa desde que comenzó su turbulento segundo mandato.

Las contiendas para la alcaldía de Nueva York, las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y una votación sobre la redistribución de distritos en California han girado en torno a cómo debe reconstruirse el Partido Demócrata y a cómo responder al juego de poder de Trump en Washington.

Las elecciones se celebran predominantemente en zonas demócratas y en estados disputados, donde los candidatos del partido han tratado de aprovechar la ira contra Trump, al tiempo que desviaban la atención del descontento con la imagen del Partido Demócrata.

Las elecciones intermedias de 2026 determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato del republicano, por lo que ambos partidos tendrán en cuenta los resultados del martes para orientar sus campañas del próximo año.

A continuación, respondemos cinco preguntas sobre las elecciones, aunque, dado el ritmo del recuento de votos en algunas zonas, es posible que no se disponga de todas las respuestas al final de la noche.

¿Mamdani podrá alcanzar el 50 % en Nueva York?

Zohran Mamdani, el miembro de la Asamblea Estatal de 34 años que en ocho meses ha pasado de ser un desconocido político a una de las figuras más destacadas de la política demócrata del país, no necesita la mayoría de los votos para convertirse en alcalde de Nueva York. Pero, sin duda, le ayudaría a reforzar su argumento de que la ciudad está ávida de sus políticas progresistas.

Los últimos sondeos muestran que Mamdani cuenta con el apoyo de algo menos de la mitad de los votantes probables de la ciudad y mantiene una saludable ventaja sobre Andrew Cuomo, el exgobernador que se presenta como independiente tras perder las primarias demócratas, y Curtis Sliwa, el veterano activista cívico que se presenta como candidato republicano.

El lunes, Trump respaldó a Cuomo, un gesto que puede que no ayude al exgobernador, dado que el año pasado la ciudad de Nueva York apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris por encima del republicano por 36 puntos porcentuales.

Una victoria decisiva y mayoritaria de Mamdani supondría un mandato electoral para la visión progresista que él y sus compatriotas socialistas demócratas han apoyado durante años. Han pedido que se aumenten los impuestos a los ricos para subvencionar el transporte y los programas sociales destinados a reducir el costo de la vida.

Ganar a lo grande también ayudaría a Mamdani y a los demócratas progresistas a combatir el argumento, dentro de su propio partido, de que su marca es tóxica para el tipo de votantes que se espera que decidan las mayorías del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

La ciudad de Nueva York puede tener poco en común con los distritos suburbanos que constituirán los campos de batalla políticos en 2026, y los republicanos ya han empezado a tratar de presentar a Mamdani como el rostro del Partido Demócrata y a vincularlo con candidatos de otros lugares. El margen que logre el martes puede determinar hasta qué punto lo abraza el partido fuera de Nueva York en el futuro.

¿Nueva Jersey y Virginia reprenderán a Trump?

Cada cuatro años, un año después de las elecciones presidenciales, los votantes de Nueva Jersey y Virginia ofrecen una prueba de cómo le va al nuevo presidente electo. La historia reciente indica que no suele gustarles lo que ven.

Solo una vez desde el gobierno de Richard Nixon, los virginianos han elegido a un gobernador del mismo partido que el presidente. Y en Nueva Jersey, un estado tradicionalmente demócrata en las elecciones presidenciales desde 1992, eligieron a Chris Christie un año después del primer mandato de Barack Obama y estuvieron a punto de derrocar al gobernador Philip Murphy hace cuatro años.

Ahora que Trump vuelve a estar en la Casa Blanca, la representante Mikie Sherrill de Nueva Jersey y la exrepresentante Abigail Spanberger de Virginia intentan aprovechar el enfado de los demócratas con Trump para convertirse en gobernadoras de sus estados.

Se trata de una estrategia que los demócratas han utilizado con gran efecto desde que Trump llegó al poder en 2017 y, de nuevo, en las elecciones de mitad de mandato de 2018. Este año, según predijo el exgobernador Terry McAuliffe de Virginia, “será como 2017 con esteroides”.

¿California será el primer estado en consolidarse como bastión demócrata?

El verano pasado, la exigencia de Trump de que Texas redibujara su mapa del Congreso con el fin de que cinco distritos de los demócratas pasaran a los republicanos supuso un regalo político para Gavin Newsom, el gobernador de California.

Claramente ansioso por postularse a las elecciones presidenciales de 2028, Newsom tuvo de repente un gran tema que impulsar en 2025: diseñar la nueva redistribución de distritos electorales de California, destinada a cambiar en el Congreso cinco escaños republicanos por demócratas, al tiempo que posiciona a su estado —y a sí mismo— como líder de la resistencia de su partido.

Las encuestas muestran que es probable que se apruebe la medida electoral que autoriza los nuevos mapas, y Newsom ha cantado victoria al pedir a los donantes liberales que dejen de dar dinero. La cuestión puede ser cuántos estados demócratas más responderán al llamado del gobernador en agosto de que “los estados azules tienen que levantarse”.

La semana pasada, los demócratas de Virginia votaron a favor de dar el primer paso hacia un rediseño en primavera que podría dar la vuelta a algunos de los cinco escaños republicanos del estado. También hay iniciativas en marcha en Illinois, Maryland y Nueva York, aunque el grado de dificultad varía según el estado.

El margen de la medida electoral de California —que, debido a la lentitud del recuento de votos en el estado, podría no conocerse hasta pasados días o semanas— servirá para comprobar hasta qué punto los votantes de los estados que votan por los demócratas desean participar en la extraordinaria batalla de redistribución de distritos que instigó Trump a mediados de la década. Sin duda, la respuesta la oirán los legisladores demócratas de los estados que aún sopesan sus opciones.

¿El gobierno de Trump intervendrá en los colegios electorales?

Demócratas como el gobernador JB Pritzker, de Illinois, han advertido que Trump podría enviar soldados a los centros de votación para intimidar a los votantes. El gobernador de California, Gavin Newsom, propuso la idea, rebatida por ICE, de que agentes de inmigración podrían presentarse en los colegios electorales el día de las elecciones. El Departamento de Justicia ha dicho que enviará observadores electorales a California y Nueva Jersey.

En la medida en que las elecciones del martes son un simulacro de las elecciones legislativas desde el punto de vista político, también pueden servir para probar cómo un gobierno federal empeñado en servir a los deseos políticos del presidente podría trabajar para inclinar las elecciones a su favor.

Por supuesto, los recientes patrones de voto han demostrado que los demócratas son mucho más propensos que los republicanos a votar anticipadamente o por correo, por lo que un amplio esfuerzo del gobierno federal para asustar a los votantes el día de las elecciones podría resultar contraproducente, aunque parece poco probable que eso ocurra en zonas profundamente republicanas.

¿Quién controlará la Corte Suprema de Pensilvania en 2028?

Tres magistrados que se postularon con el apoyo de los demócratas participarán en las elecciones en Pensilvania, que determinarán el equilibrio de la Corte Suprema estatal hasta 2028 en el mayor estado pendular del país.

El tribunal estatal tiene una inclinación demócrata de 5 a 2, y en los últimos años ha decidido algunos casos importantes relacionados con las elecciones. En 2022, confirmó la ley estatal de voto por correo. En 2020, los jueces demócratas dictaminaron que los buzones de voto estaban permitidos en el estado. Y en 2018, el tribunal dictaminó que el mapa de distritos del Congreso del estado era una manipulación partidista que violaba “clara, evidente y palpablemente” la Constitución del estado.

Pero la elección en Pensilvania, conocida como elección de retención, es un poco peculiar. Los magistrados —Kevin M. Dougherty, Christine Donohue y David Wecht— hacen campaña por su cuenta, pero solo se limitan a hablar de su filosofía judicial, y no pueden hacer promesas políticas ni discutir casos ante el tribunal. Y no hay oponentes. En lugar de eso, los votantes de Pensilvania se limitan a votar “sí” o “no” para decidir si mantienen a los jueces durante 10 años más.

Si los jueces no se mantienen, el gobernador Josh Shapiro, un líder demócrata, nombraría a sus sustitutos, pero estos tendrían que ser aprobados por el Senado del estado, que es controlado por los republicanos.

Esto podría significar que el tribunal permaneciera en un punto muerto de 2 a 2 hasta 2027, cuando los tres escaños volverían a presentarse a las elecciones. Este escenario dejaría a los demócratas sin un control crítico sobre los litigios electorales durante las elecciones de mitad de legislatura, cuando en Pensilvania se celebre una elección clave a gobernador y varias elecciones reñidas al Congreso.

¿Los progresistas prevalecerán en otras elecciones a la alcaldía?

Además de Nueva York, muchas ciudades importantes elegirán a sus alcaldes el martes. En Atlanta, Boston, Cincinnati, Pittsburgh y Charlotte se espera que los alcaldes en funciones sean reelegidos.

Se elegirán nuevos alcaldes en Detroit, Búfalo y Jersey City, Nueva Jersey, donde el exgobernador Jim McGreevey aspira a regresar a un cargo público como Cuomo. Las contiendas por la alcaldía más interesantes son las de Mineápolis y Seattle, donde los principales cargos demócratas intentan defenderse de rivales de izquierda en unas elecciones que servirán para calibrar la mentalidad de los votantes liberales urbanos fuera de Nueva York.

En julio, los demócratas de Mineápolis rechazaron al alcalde Jacob Frey, que lleva dos mandatos, y apoyaron a un socialista demócrata, el senador estatal Omar Fateh. Un mes después, el partido revocó su apoyo, alegando “fallos sustanciales” durante su convención. En Seattle, el alcalde Bruce Harrell se enfrenta a Katie Wilson, una organizadora comunitaria de izquierda que quedó primera en las primarias de agosto.

Harrell intenta convertirse en el primer alcalde de Seattle que gana la reelección desde 2005, mientras que Wilson compite por aprovechar la energía progresista y la ira antisistema que recorren el Partido Demócrata.

Y en Miami, 13 candidatos a la alcaldía, incluidos antiguos alcaldes y miembros de dinastías políticas locales, compiten por llegar a una segunda vuelta el 9 de diciembre, siempre que ninguno de ellos gane directamente al obtener más del 50 % de los votos del martes.

*Nick Corasaniti colaboró con reportería.

*Reid J. Epstein cubre las campañas y las elecciones desde Washington. Antes de incorporarse al Times en 2019, trabajó en The Wall Street Journal, Politico, Newsday y The Milwaukee Journal Sentinel.

Nick Corasaniti colaboró con reportería.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com