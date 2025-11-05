Lo que se sabe del acoso que sufrió Sheinbaum en una calle de la Ciudad de México

Fuentes penales indicaron que Claudia Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a ella intervino. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Un hombre acosó y tocó sin su consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el centro histórico, a unos metros del Palacio Nacional, en la capital mexicana.

El sujeto, aparentemente ebrio y quien intentó besarla por la espalda, fue detenido por el equipo de seguridad de ella, quien, según videos, se mostró tensa tras el episodio.

Sheinbaum tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, razón por la cual decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a pocas calles de la sede del poder Ejecutivo.

Fue en ese trayecto, en el bullicioso centro de Ciudad de México, cuando el hombre, aprovechando que otros ciudadanos saludaban a la mandataria, se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

Horas más tarde, autoridades federales, que remitieron al Registro Nacional de Detenciones, confirmaron que el sujeto que acosó a Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la capital.

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a la mandataria intervino.

El porcentaje de mujeres en México que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5 %, cinco veces mayor que el de los hombres (3,2 %), según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %), según datos de la entidad. No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro, o ‘cifra negra’, de más del 90 % por casos que no se denuncian.

