Lo que se sabe del tiroteo en Oregon (EE. UU.) que dejó 4 muertos, entre ellos 3 niños

El tiroteo ocurrido el jueves en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregon (Estados Unidos), dejó cuatro fallecidos y dos heridos de gravedad. El atacante tenía 16 años y falleció a causa de los tiros que emprendió un miembro de la comunidad, según detallaron las autoridades tras lo ocurrido. Aún no se conocen los motivos detrás de este ataque, que resulta en una muestra más del aumento de los tiroteos en las escuelas estadounidenses.

La policía está investigando por qué el joven abrió fuego en el recinto educativo con un arma larga, matando a tres niños (de 5, 8 y 11 años) y a una profesora. Citado por CNN, Mike Krantz, jefe del Departamento de Policía de Bend, informó que cerca de la 1:00 p. m., hora local, se recibió una primera llamada del 911 que indicó disparos contra un carro. Luego se reportó que una persona ingresó al colegio y empezó a disparar allí. Pocos minutos después, a la 1:02 p. m., los uniformados ingresaron al lugar y se encontraron con el atacante muerto.

Publicidad

Así pues, la policía halló cinco cuerpos en el lugar de los hechos, declaró Krantz. Un niño de 7 años y otro profesor también resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Los demás miembros de la comunidad fueron ubicados en la iglesia Journey para reunirse con sus familias. La policía aún no ha identificado al atacante, así como tampoco está claro si tenía alguna relación con la escuela, qué arma larga usó y cuántos disparos ejecutó. No hay claridad sobre su móvil. El jueves en la noche, la comunidad llevó a cabo una vigilia con velas en memoria de las víctimas del tiroteo.

De momento, el distrito tomó la decisión de que todas las escuelas de Bend-La Pine permanezcan cerradas el viernes y la policía dijo que trabaja “arduamente para garantizar una investigación exhaustiva”. Además, algunas voces se pronunciaron sobre lo sucedido. La secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró en la red social X que estaba “desconsolada por el horrible tiroteo” y que sus “oraciones están con los estudiantes, el profesorado, sus familias y toda la comunidad”. Por su parte, la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, afirmó que seguía de cerca la situación y agradeció la labor de los equipos de emergencia desplegados en el lugar: “Ninguna comunidad debería tener que pasar por un día como este”. Se sabe que el FBI está colaborando en la investigación. Este es el tiroteo número 36 ocurrido este año en escuelas primarias y secundarias de todo Estados Unidos.

Le puede interesar

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com