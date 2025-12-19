Tras años de espera, Departamento de Justicia revela archivos de Jeffrey Epstein

Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión. Foto: EFE - Oversight Dems

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha divulgado los registros de la pesquisa sobre tráfico sexual que involucra a Jeffrey Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell.

La publicación llega tras las declaraciones del fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien indicó que el Departamento de Justicia liberaría este viernes “varios cientos de miles de documentos” de los archivos Epstein. Sin embargo, sugirió que algunos podrían mantenerse bajo reserva —al menos temporalmente— para salvaguardar la identidad de las víctimas, según The Guardian.

Reporteros de CNN indicaron que gran parte del material ya había sido revelado previamente por el Partido Demócrata, aunque algunos documentos son inéditos y nunca antes habían salido a la luz.

Por su parte, el Departamento de Justica aseguró que censuró el nombre de las víctimas y otra información que pudiese servir para identificarlas. Otros documentos cuentan con una censura preexistente por obligaciones legales o órdenes judiciales.

Los archivos se encuentran siendo analizados por expertos para llegar a la claridad de su contenido, pero se espera que estos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump.

La magnitud de esta divulgación sigue siendo incierta, debido al gran volumen del nuevo material y a la porción ya revelada con anterioridad.

