Lo que se sabe sobre el atentado con una bomba casera en la casa del alcalde Mamdani

El sábado 7 de marzo de 2026, durante una protesta antiislámica frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se lanzó un artefacto explosivo casero que contenía tuercas, tornillos y metralla, capaz de provocar “lesiones graves o la muerte”, según informó el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

La manifestación, titulada “Stop the Islamic Takeover of New York City” (Paren la ocupación islámica de Nueva York) y organizada por el activista de extrema derecha Jake Lang, reunió apenas 20 personas, pero atrajo a 125 contramanifestantes, generando enfrentamientos.

Durante estos altercados se produjo el primer lanzamiento del artefacto, que desató el pánico al generar humo y llamas en el aire, aunque se apagó al impactar contra una barrera sin detonar ni causar heridos.

El mismo individuo encendió un segundo artefacto mientras intentaba escapar, abandonándolo en la vía pública antes de que los agentes lo neutralizaran. La zona fue inmediatamente acordonada y el dispositivo revisado para garantizar la seguridad.

La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, advirtió: “Las pruebas preliminares confirman que estos no eran artefactos pirotécnicos ni bombas de humo. Se trataba de explosivos improvisados capaces de provocar heridas graves o fatalities”.

Dos jóvenes —Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19— fueron arrestados en relación con el incidente. Según fuentes policiales citadas por CNN, ambos confesaron haberse inspirado en ISIS, lo que elevó la investigación a terrorismo yihadista con intervención del FBI y la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo (JTTF).

Por esto, el Departamento de Policía de Nueva York investiga el ataque como un acto de “terrorismo relacionado con el Estado Islámico”, aunque el alcalde lo atribuyó en una primera estancia a los manifestantes de derecha, calificándolo de “reprobable” y “un ataque a los valores de la ciudad”.

En un comunicado oficial, Mamdani, primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York denunció que la protesta organizada por Lang estuvo “enraizada en el fanatismo y el racismo”.

Por su parte, el ultraderechista Jake Lang insistió frente a Gracie Mansion: “No fue un agitador ultraderechista quien lanzó la bomba”.

Aún no está claro si los dos hombres arrestados tuvieron contacto directo con miembros del Estado Islámico. Sin embargo, dos funcionarios familiarizados con la investigación afirmaron que uno de los sospechosos admitió haber visto vídeos de ISIS en línea, según The New York Times.

