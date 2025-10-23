Putin minimiza las sanciones contra Rusia y Trump responde con ironía: “Veamos cómo termina esto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras una conferencia en Alaska, Estados Unidos. Foto: AFP - DREW ANGERER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que las sanciones que Washington impuso a las dos mayores compañías petroleras de Moscú “no afectarán significativamente al bienestar económico (de Rusia)”.

Por su parte, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reaccionó ante las declaraciones de su homólogo ruso y dijo en tono irónico que le “alegra de que piense así”.

“Eso está bien. Les informaré al respecto dentro de seis meses. ¿De acuerdo? Veamos cómo acaba todo esto”, añadió el mandatario estadounidense.

Previo al nuevo anuncio de Trump, Putin aseguró que las sanciones eran un acto “hostil”.

“Esto es, por supuesto, un intento de presionar a Rusia”, aseveró. “Pero ningún país que se respete a sí mismo, y ningún pueblo que se respete a sí mismo, toma decisiones bajo presión”, recaló el líder ruso.

Además, Moscú, que es el segundo exportador mundial de petróleo, dijo que las sanciones ocasionarían un incremento en el precio del petróleo.

Le podría interesar: Trump se cansa de las cumbres con Putin y ejerce presión económica contra Rusia

Es más, este jueves, las cotizaciones del crudo registraron un aumento del 5 %. Debido a esto, países como India consideraron recortar importaciones de este producto a este Estado.

Putin subrayó que estas decisiones impactaran a Washington y ejemplifico con el caso de las gasolineras estadounidenses.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que Ucrania y Estados Unidos se han acercado. Además, previamente el presidente estadounidense buscó negociar con Putin, pero tras la ausencia de triunfo en la jornada de diálogo, Trump catalogó a Rusia como un “tigre de papel”.

En una informe de Wall Street Journal, Putin aseguró que al levantar restricciones de algunos misiles de largo alcance a Ucrania, Estados Unidos hizo un “intento de escalada”.

“Si se utilizan esas armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy grave, por no decir abrumadora”, añadió el líder ruso.

Cabe destacar que en su campaña electoral, Trump recalcó que él podría poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania que inició con la ofensiva de Moscú en 2022, la cual según el gobierno estadounidense es una “guerra indirecta” entre la Rusia y Estados Unidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com