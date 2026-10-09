Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, 6 de octubre, en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. La defensa del luchador, de 36 años, anunció que dará una rueda de prensa en los próximos días para…

José Ángel Nájera, un luchador mexicano conocido como el “Hijo de Fishman”, quedó en libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio con la familia del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, quien murió a los 75 años después de que Nájera le aplicara una maniobra peligrosa en pleno ring.

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Tragedia en la lucha libre en México: qué se sabe de la muerte del réferi “El Búho”

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, 6 de octubre, en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. La defensa del luchador, de 36 años, anunció que dará una rueda de prensa en los próximos días para aclarar lo sucedido.

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¿Qué pasó en el ring?

El Hijo de Fishman se enfrentaba a otro luchador, conocido como “Mascarita Sagrada NG” y, de acuerdo con La Silla Rota, tuvo varios roces con el árbitro durante el combate. En un momento, Nájera habría agredido a Pineda por un supuesto conteo lento. El réferi, adolorido de la espalda, le dio el triunfo a su rival, y el luchador habría regresado al ring para aplicarle “el martinete”, una maniobra que consiste en poner al oponente de cabeza y dejarlo caer contra la lona.

Los videos grabados por los asistentes, que se volvieron virales, muestran al árbitro tendido sobre el cuadrilátero mientras el luchador vuelve a rematar a su contrincante. Tras unos minutos, los participantes detuvieron la función y pidieron ayuda. Al llegar al ring, los paramédicos confirmaron que Pineda no tenía signos vitales.

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Momentos después, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma detuvieron al luchador en el lugar, según El Universal, y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por presunto homicidio culposo. La Fiscalía abrió una investigación para establecer si la maniobra fue la causa directa de la muerte.

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La promotora El Patrón Espectáculos Lucha Libre, organizadora de la función, envió sus condolencias a la familia de Pineda y dijo que le brindará asistencia jurídica al luchador para que el proceso se lleve “conforme a derecho y ante las autoridades competentes”.

Según La Silla Rota, el reglamento de lucha libre de Pachuca de Soto, la capital del estado, contempla la descalificación de quien aplique el martinete en cualquiera de sus formas, porque una mala ejecución puede provocar lesiones cervicales graves.

Pineda llevaba casi 30 años como árbitro y antes fue luchador durante 15. Era una figura conocida del arbitraje en Hidalgo, y su hijo, Búho Jr., también es luchador. El Hijo de Fishman, que debutó en 2008 en Xalapa, Veracruz, hace parte del circuito independiente. Es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, Fishman, una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, de quien heredó el personaje y la máscara.

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