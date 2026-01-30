Logo El Espectador
Luigi Mangione no podrá ser sentenciado a pena de muerte por el asesinato de Brian Thompson

La jueza Margaret Garnett aseguró que el juicio contra este joven de 27 años sigue por otros cargos, los cuales conllevan una pena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026 - 04:47 p. m.
Luigi Mangione en la Corte Suprema de Manhattan, en Nueva York.
Luigi Mangione en la Corte Suprema de Manhattan, en Nueva York.
Foto: EFE - ANGELA WEISS / POOL
Una jueza federal dio a conocer este viernes que los fiscales no podrán solicitar la pena de muerte en el juicio de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024.

De acuerdo con la togada, el caso aún procederá a juicio por otros cargos, los cuales conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. En el proceso, ella mencionó que los dos cargos de acoso, uno de los cuales implica una pena máxima de muerte, no cumplen con la definición legal de un delito de violencia y por eso deben ser desestimados.

Por Redacción Mundo

