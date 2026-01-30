Luigi Mangione no podrá ser sentenciado a pena de muerte por el asesinato de Brian Thompson

Luigi Mangione en la Corte Suprema de Manhattan, en Nueva York. Foto: EFE - ANGELA WEISS / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una jueza federal dio a conocer este viernes que los fiscales no podrán solicitar la pena de muerte en el juicio de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024.

De acuerdo con la togada, el caso aún procederá a juicio por otros cargos, los cuales conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. En el proceso, ella mencionó que los dos cargos de acoso, uno de los cuales implica una pena máxima de muerte, no cumplen con la definición legal de un delito de violencia y por eso deben ser desestimados.

Noticia en desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com