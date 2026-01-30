Una de las principales aerolíneas entre Venezuela y España retomará vuelos en abril

Fotografía que muestra una oficina de la aerolínea Iberia en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La aerolínea española Iberia tiene intención de reanudar los vuelos a Venezuela a principios de abril, pero “si se dan plenas garantías de seguridad”, después de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea comunicara que ampliaba hasta el 16 de febrero la recomendación de no sobrevolar el país suramericano.

“Iberia va a mantener algún tiempo más sus operaciones suspendidas en Venezuela”, dijeron este viernes fuentes de la compañía, que aseguran seguir también la recomendación de la agencia europea de seguridad aérea (EASA, por sus siglas en inglés).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirían “muy pronto”, luego de haber ordenado el inicio del proceso tras una conversación con Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que les había dado “instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves el espacio aéreo sobre Venezuela” estuviera abierto.

Iberia está “reorganizando” sus recursos y su planificación con la intención de retomar los vuelos al país suramericano a principios de abril, “si se dan plenas garantías de seguridad”, remarcaron las fuentes de la compañía.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa. Entretanto, Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre la isla atlántica española de Tenerife y la capital venezolana.

Air Europa, de momento, prevé mantener la suspensión de vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 14 de febrero, mientras que Plus Ultra se puso como límite el 16 de febrero.

Por su parte, la venezolana Laser (que alquila los aviones y las tripulaciones de Plus Ultra) tenía otras cuatro frecuencias y Estelar (con aviones de Iberojet arrendados) contaba hasta el pasado noviembre con tres conexiones; es decir, seis vuelos en total.

El anuncio de extremar la precaución por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos el 21 de noviembre, cuando aumentaba la presión militar norteamericana en el Caribe, y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevaron a las aerolíneas a detener las operaciones con el país suramericano.

Iberia canceló al día siguiente sus cinco vuelos semanales, una decisión a la que se sumaron otras empresas como la portuguesa TAP, la brasileña Gol y la colombiana Avianca, además de Air Europa o Plus Ultra, que tomaron esa misma decisión en los días sucesivos.

