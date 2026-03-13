Lula le quita la visa a un funcionario de EE. UU. que quería visitar a Bolsonaro en Brasil

Lula aspira a un cuarto mandato frente al hijo mayor de su antecesor, el senador Flávio Bolsonaro. Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió la entrada a Brasil de un alto diplomático estadounidense que quería reunirse en la cárcel con el exmandatario Jair Bolsonaro, una visita que, según Brasilia, podía ser considerada una injerencia en un año electoral.

“Le prohibí venir a Brasil”, dijo Lula durante un acto en Río de Janeiro. Una fuente diplomática brasileña confirmó que la visa de Darren Beattie, consejero sobre Brasil del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, fue revocada este viernes por “omisión de informaciones y mentiras sobre el propósito de la visita”.

La Corte Suprema de Brasil negó el jueves que Beattie visitara la próxima semana a Bolsonaro, quien purga una condena de 27 años de prisión en Brasilia por un intento de golpe de Estado en 2022, y que además fue ingresado en terapia intensiva por una bronconeumonía.

Beattie es un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos que ha expresado su simpatía por Bolsonaro. Trump también salió en defensa del exmandatario durante su juicio el año pasado e impuso en represalia aranceles punitivos a Brasil.

Tras meses de tensiones entre ambos países, Trump y Lula hicieron las paces en un encuentro bilateral y se espera que el brasileño visite al estadounidense en las próximas semanas.

Los grupos criminales brasileños están en la mira de EE. UU.

Brasil celebra elecciones presidenciales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político. Lula aspira a un cuarto mandato frente al hijo mayor de su antecesor, el senador Flávio Bolsonaro.

La Cancillería de Brasil alertó el jueves a la Corte Suprema que “la visita de un funcionario estatal extranjero a un expresidente de la República durante un año electoral podría constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño”. El juez Alexandre de Moraes acogió ese argumento y revocó una decisión previa suya que habilitaba el encuentro, solicitado por la defensa de Bolsonaro.

Brasil había concedido originalmente la visa al diplomático para que participara en un foro sobre minerales críticos en Sao Paulo. Después, el Gobierno consideró que Beattie había mentido al solicitar el permiso de viaje.

Además, Lula dijo que la visa le quedaría revocada “mientras no se libere” la de su ministro de Salud, en alusión a una prohibición que pesa sobre funcionarios brasileños para entrar a Estados Unidos.

La polémica en torno a Beattie se da cuando el Gobierno brasileño gestiona ante Washington, según la prensa local, que no designe como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores facciones criminales del país.

Un portavoz del Departamento de Estado en Washington dijo que Estados Unidos considera a ambas organizaciones “amenazas significativas para la seguridad regional, debido a su participación en el narcotráfico, la violencia y el crimen transnacional”.

Especificó que Washington no “anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas”, pero que está “comprometido a tomar las medidas apropiadas contra grupos extranjeros que participen en actividades terroristas”.

La oposición de derecha en Brasil intentó en 2025, sin éxito, aprobar una ley para catalogar como terroristas al Comando Vermelho y el PCC. Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com