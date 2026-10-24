"Mantenemos la democracia o tendremos un miliciano gobernando": Lula en debate con Bolsonaro

La contienda está reñida. Así lo mostró una encuesta de Datafolha que indicó que ambos tienen un 50 % de…

Los candidatos presidenciales en Brasil, Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraron nuevamente en un debate que será decisivo para el resultado del domingo 25 de octubre en las urnas. Tras participar de un encuentro en días anteriores que estuvo marcado más por los insultos que por las propuestas, el país estuvo a la expectativa de saber cómo se iba a desarrollar el cara a cara del viernes en la noche.

La contienda está reñida. Así lo mostró una encuesta de Datafolha que indicó que ambos tienen un 50 % de intención de voto, considerando los votos válidos. De hecho, en el medio O Globo se lee que aquel que cometa menos errores en el debate ganará las elecciones del domingo.

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La campaña de Lula da Silva llevó a Cristiane Gomes da Silva, madre de Ana Clara Gomes Machado, una niña que fue asesinada por un policía militar defendido en los tribunales por Flávio Bolsonaro. A este último, según detalló Folha, se le vio orar con sus aliados antes del inicio del debate.

El primer tema a tratar fue el de infraestructura y exportaciones. Lula prometió terminar todas las obras paradas y citó inversiones en túneles y carreteras, resumió el medio El País. De hecho, Bolsonaro, que arrancó su intervención diciendo que "Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras", le preguntó al líder de los trabajadores: "¿Cómo va a lograr entregarlas?". Por su parte, él se comprometió con mayor acceso a internet para el sector agroindustrial, nuevas vías férreas y nuevas autopistas; en estas últimas, prometió peajes gratuitos para motociclistas.

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Luego de ello se le escuchó un desliz al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpismo. Se refirió a su contrincante como "nueve dedos", y eso provocó reacciones entre el público. Con ello hizo referencia a la amputación del dedo meñique del mandatario, quien perdió esa extremidad en un accidente laboral cuando trabajaba como metalúrgico. En sus palabras: "Lula da con una mano y quita con los nueve dedos".

En el primer segmento del debate, ambos candidatos intercambiaron acusaciones y críticas, resumió Folha. Lula destacó las obras y los logros de sus gobiernos, culpó a la administración de Jair Bolsonaro por proyectos inconclusos y defendió medidas relacionadas con el salario mínimo, el transporte público gratuito y la economía verde. Su rival, en cambio, criticó los altos tipos de interés, el coste de la vida y la situación económica de la población, además de presentar propuestas para ampliar el acceso a internet y ajustar las pensiones por encima de la inflación, aunque sin detallar algunas de sus ideas.

En ese sentido, Lula intentó mostrar a Bolsonaro como una persona poco preparada, asociando sus propuestas a las políticas del presidente de Argentina, Javier Milei. Su contrincante se remitió a hacer críticas indirectas sobre su edad y sus habilidades de comunicación.

El contexto de algunas de las frases en el debate entre Bolsonaro y Lula

En un fact-checking de Agencia Lupa y Folha realizado a la par del desarrollo del debate, se lee, por ejemplo, que un dato que dio Lula da Silva estuvo subestimado. Él dijo: "Heredamos 6.000 proyectos paralizados". Ante eso, un panel del Tribunal Federal de Cuentas indicó que en agosto de 2022, último año del mandato de Jair Bolsonaro, había 8.600 proyectos de construcción paralizados y 22.500 proyectos activos. Esta cifra es un 26 % superior a la que dijo el candidato. En abril de 2026, había 4.200 proyectos de construcción paralizados —2.000 menos que en 2022— y 22.400 proyectos en marcha.

El presidente, además, mencionó algo falso. A él se le escuchó decir que "la economía no ha crecido por encima del 3 % desde que dejé la Presidencia en 2010″. Sin embargo, en 2011, en el primer año del gobierno de Dilma Rousseff, el PIB creció un 3,9 %. En 2013, un 3 %.

Otra afirmación que dio Flávio Bolsonaro fue verdadera, y tuvo que ver con la frase: "Creamos el marco legal para el saneamiento básico". El nuevo marco legal, sancionado en 2020, se originó en el Proyecto de Ley 4.162/2019, elaborado por el Ejecutivo, lo que significa que fue presentado por el expresidente Bolsonaro en el primer año de su mandato. Ahora bien, exageró en otra afirmación con respecto a que su padre aumentó el beneficio Bolsa Família a al menos 600 reales. Al respecto, el fact-checking indicó que, en agosto de 2021, el exmandatario envió una medida provisional al Congreso para crear el programa Auxilio Brasil, que reemplaza a Bolsa Familia. Sin embargo, el monto mínimo propuesto en ese momento era de 400 reales.

¿Qué otros temas se trataron en el debate entre Lula y Bolsonaro en Brasil?

En el segundo segmento del debate, el mandatario brasileño abordó las cuestiones sociales y exigió una disculpa por la expresión "nueve dedos". Además, llamó "miliciano" a su contrincante. Por su parte, Bolsonaro criticó la gestión económica de Lula en su tercer mandato y aprovechó para reiterar su apoyo a la congelación de las deudas de particulares y empresas. Cuestionó cómo va a mejorar la salud pública al tiempo que propone un "recorte masivo" del gasto, y recordó la gestión de la pandemia del covid-19 durante el mandato de su antecesor.

Quizás un momento bajo para Bolsonaro fue cuando Lula citó el caso de Ana Clara, una niña de cinco años que murió por un disparo de rifle, y cuya mamá estaba presente en el debate. El opositor del líder de los trabajadores confundió el nombre de la mujer con el de la niña, lo que provocó que los simpatizantes de Lula gritaran: "¡Ana Clara murió!". Según detalló el medio O Globo, Cristiane Gomes da Silva lo llamó "mentiroso" y, durante el receso, agregó: "No tiene empatía alguna. Es un monstruo. Igual que el asesino". Eso lo dejó a la deriva, informó la prensa local, después de que Bolsonaro afirmara que tenía "confianza" en que el policía que defendió en el proceso de investigación de la muerte de la niña no fue el responsable del crimen.

Más hacia el final del debate se le escuchó a Lula asegurar: "Tengo una historia: comencé a trabajar a los 12 años, vendí mandioca y, eventualmente, llegué a la Presidencia de la República. Y no robé". Usó, entonces, su trayectoria como credencial para la reelección. Agregó: "O mantenemos la democracia funcionando o tendremos un miliciano gobernando este país". Bolsonaro insistió "en recuperar las calles" del crimen organizado, en "devolver la soberanía" a los votantes y en que mejorará la situación económica. Hizo referencia a las milicias cuando mencionó su propuesta de clasificar a los grupos clásicos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Les pidió a los ciudadanos que voten sin miedo el domingo.

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