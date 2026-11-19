La publicación coincidió con la visita a Caracas de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien se reunió con la presidenta encargada,…

Nicolás Maduro volvió a aparecer en redes sociales este miércoles 18 de noviembre, esta vez con un mensaje cargado de referencias religiosas. Desde la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece detenido a la espera de juicio, el exgobernante venezolano publicó un texto en el que invoca a Jesucristo, cita pasajes de la Biblia y habla de la paz, la esperanza y la libertad de Venezuela.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La publicación coincidió con la visita a Caracas de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para anunciar un acuerdo de cooperación militar entre ambos países. El acercamiento marca un nuevo capítulo en una relación que durante el chavismo estuvo atravesada por las tensiones y el rechazo a la influencia de Washington.

Publicidad

Celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor. Junto a hermanos y hermanas de las iglesias de todo el país, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, pic.twitter.com/bAcVO4eiaW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 18, 2026

Le recomendamos: Maduro estudia religión y se acerca al judaísmo tras las rejas

En su mensaje, Maduro recordó que un año atrás, desde el Palacio de Miraflores, había ratificado la entrega de Venezuela a Cristo Redentor. "Celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor", escribió.

El texto, que también menciona a su esposa, Cilia Flores, incluye citas del Evangelio de Juan y de las cartas del apóstol Pablo. Maduro presenta la fe como una fuente de fortaleza para afrontar las dificultades y asegura que el país podrá encontrar "la maravilla de la paz y de la libertad".

No es la primera vez que el exgobernante recurre a la religión durante su reclusión. Un reportaje de The New York Times, reveló que Maduro ha dedicado buena parte de su tiempo en prisión a estudiar textos religiosos y filosóficos. Según personas familiarizadas con sus circunstancias, también se ha reunido con capellanes, entre ellos un sacerdote, un rabino. Además ha leído la Biblia y el Coran.

El interés espiritual de Maduro no surgió necesariamente con su detención. Durante su mandato se presentó como católico practicante y cultivó relaciones con sectores evangélicos y religiosos. Sin embargo, su reclusión parece haber intensificado esa faceta, que ahora también ocupa un lugar visible en sus comunicaciones públicas.

De la confrontación a la cooperación militar

Mientras Maduro habla de la fe y de la esperanza desde una prisión estadounidense, el poder político que quedó en Venezuela avanza en una relación distinta con Washington. Hegseth llegó este miércoles a Caracas y fue recibido por Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores. Allí anunció la reanudación de la cooperación técnico-militar, interrumpida en 2005 por decisión del entonces gobernante Hugo Chávez.

Le podria interesar: Venezuela habla de elecciones y salario, pero Delcy Rodríguez ignora eso en Oriente Medio

El acuerdo contempla entrenamiento conjunto, cooperación estratégica, intercambio de inteligencia y suministro de equipos y capacidades de defensa, según detalló Hegseth. Rodríguez afirmó que la alianza permitirá mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar amenazas comunes.

"En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar", aseguró el secretario de Guerra durante su visita.

La decisión representa un giro frente a uno de los principios que marcaron la política exterior y de defensa del chavismo. En 2005, Chávez rompió la cooperación militar con Washington, que hasta entonces incluía intercambio de tecnología y ejercicios conjuntos. El acercamiento con Estados Unidos era presentado por el mandatario como una forma de injerencia. Venezuela buscó entonces fortalecer sus vínculos militares con Rusia, Irán y China, que pasaron a ser proveedores centrales de equipamiento, según reconstruyó El País.

Ahora, la administración de Delcy Rodríguez no solo restablece esos vínculos, sino que abre la puerta a una participación estadounidense en la formación, el equipamiento y la estrategia de sus Fuerzas Armadas.

Le sugerimos: El rol de Petro en el fraude electoral de Maduro en Venezuela, según informe

El cambio tiene implicaciones que van más allá de la cooperación contra el narcotráfico. El acceso a inteligencia, entrenamiento y capacidades militares de otro país puede aumentar su influencia sobre las decisiones de defensa y las prioridades de seguridad. Aunque el anuncio no supone por sí mismo la desaparición de la autonomía formal de la Fuerza Armada venezolana, sí plantea un cambio profundo en el modelo de alianzas que el chavismo defendió durante dos décadas.

Hegseth describió esa transformación con una frase que resume el giro de Washington frente a Caracas: Venezuela pasó de ser, según sus palabras, "la amenaza regional más agresiva" a convertirse en un "socio de seguridad colaborador".

El contraste atraviesa la jornada política venezolana. Mientras el antiguo líder del régimen busca en los textos religiosos palabras de esperanza y libertad desde su celda en Nueva York, el país que gobernó está reconstruyendo su relación militar con el mismo Estados Unidos al que durante años señaló como una amenaza para su soberanía.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com