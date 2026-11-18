Delcy Rodríguez felicitó a la selección venezolana de béisbol sub-23 por haber ganado contra Australia con un marcador 5-0, y lo hizo desde Emiratos Árabes Unidos. “Gracias por llenar de orgullo a Venezuela”, escribió en sus redes sociales, donde también compartió mensajes y videos de su viaje por Oriente Medio, específicamente por Turquía, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Profundizar lazos de amistad, ampliar la cooperación y buscar nuevas oportunidades de inversión son algunas de las razones que ha dado acerca de su más reciente viaje…

Delcy Rodríguez felicitó a la selección venezolana de béisbol sub-23 por haber ganado contra Australia con un marcador 5-0, y lo hizo desde Emiratos Árabes Unidos. “Gracias por llenar de orgullo a Venezuela”, escribió en sus redes sociales, donde también compartió mensajes y videos de su viaje por Oriente Medio, específicamente por Turquía, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Profundizar lazos de amistad, ampliar la cooperación y buscar nuevas oportunidades de inversión son algunas de las razones que ha dado acerca de su más reciente viaje internacional, uno en el que se ha dejado ver en fotos con António Guterres, secretario general de la ONU, con Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, y con el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani.

Entretanto, en Venezuela sigue la presión por la realización de elecciones y apenas el lunes se llevó a cabo una huelga por un aumento salarial sostenible, un pedido que impulsaron más de 120 organizaciones sindicales y gremiales. Las concentraciones se vieron en Caracas, pero también en Miranda, Aragua y Bolívar. Fue la primera gran huelga bajo su período al frente del Palacio de Miraflores, en la cual se reclamó, sobre todo, la redignificación del trabajo. Se hizo evidente, entonces, la necesidad de lograr un incremento salarial real, no solo el otorgamiento de bonificaciones (que por esta época del año suelen llegar), de cara a la promesa que ella hizo para 2027: concretar cuatro incrementos de los ingresos “que, en ningún caso, podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, según el mensaje que transmitió a nivel nacional hace apenas unas semanas.

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Eso es lo que tiene a los venezolanos preocupados y más atentos, y no tanto su salida del país. De hecho, de este último asunto no se ha hablado mucho y se ha conocido a medida que sale en noticias y que los poderosos publican en las redes sociales. Así lo relató el director del medio Tal Cual, Víctor Amaya: “No solamente no se conoce, sino que no se anuncia previamente y el país se va enterando básicamente así. Las personas no están al tanto de qué es lo que está pasando y la información que se genera luego de esos encuentros es muy limitada”. Es algo que, en palabras del periodista Luis Ernesto Blanco, pertenece a la discusión política y no tanto a una conversación de la gente del común. Por ejemplo, Henrique Capriles, en tono recriminatorio, escribió en X: “Hay protestas, absolutamente justas, por el tema salarial (…). Es el colmo que, habiendo subido el ingreso petrolero en 2026, no haya una mejora del ingreso de la familia educativa y sanitaria. Mientras, la señora Delcy Rodríguez hace turismo internacional y no rinde cuentas de los ingresos y del presupuesto nacional”.

Amaya cree que puede que ella se “sienta segura del poder, que no vea una amenaza frente a que, estando fuera, alguien le vaya a quitar la silla y que, en ese sentido, aún mantenga el control de la burocracia estatal, que está lo suficientemente alineada” como para dejar por unos días el país. Y eso, además, no es una muestra de rebeldía con el tutelaje e intervención que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela desde enero, cuando Nicolás Maduro fue derrocado forzosamente. “Al contrario, está alineado con ello”, agregó Blanco: “Emiratos Árabes Unidos está en la misma línea de país productor y exportador de petróleo que Venezuela y Catar, además, ha tenido un papel previo entre las negociaciones del gobierno y la oposición, e incluso allí se estableció una cuenta para depositar los ingresos de la venta del petróleo”. Solo la semana pasada, Washington aseguró que le ha transferido a Caracas más de USD 12.000 millones procedentes de las exportaciones de crudo y sus derivados. Inicialmente, el dinero se depositó en una cuenta bancaria en territorio catarí, bajo control estadounidense, pero ahora esos fondos están en una cuenta en Citybank, en Nueva York.

El viaje es para algunos un intento de Rodríguez de mantenerse al margen de la presión local por el salario, los servicios públicos y la agenda de transición democrática. Es, en el fondo, un intento de mostrarse como presidenta encargada y mejorar su posicionamiento internacional, algo que para el politólogo venezolano Alejandro Martínez Ubieda tiene varios obstáculos: “Si algo necesita ella es tratar de hacer todos los esfuerzos para lograr ser percibida desde afuera como un actor legítimo, pero su ejercicio no es producto de una elección. Al contrario, viene de una situación difusa. De ahí que en la gira internacional ella presente el proyecto de un país que puede retomar la ruta del desarrollo, a pesar de ser una cabeza fundamental del equipo que sumió a Venezuela en una catástrofe humanitaria”. Así, de paso, refresca las relaciones con Estados Unidos.

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