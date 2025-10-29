Mamdani apuesta por el voto latino en Nueva York hablando en español

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante el mitin “Nueva York no está en venta” en el estadio Forest Hills, en el distrito de Queens, Nueva York, EE. UU., el 26 de octubre de 2025. Foto: EFE - SARAH YENESEL

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, reforzó su acercamiento a la comunidad latina con un mensaje en X en el que aseguró que su campaña busca representarlos y no confrontarlos, marcando distancia de discursos políticos que los han marginado.

Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, centra su campaña en conectar con la comunidad latina.

Publicó un video en español dirigido exclusivamente a votantes latinos, donde invita a participar en las elecciones.

Promete luchar contra las políticas de Donald Trump y las redadas de ICE que afectan a familias inmigrantes.

Sus propuestas incluyen vivienda asequible, salarios dignos, transporte y cuidado infantil gratuitos, y mejor salud pública.

Mamdani defiende una ciudad inclusiva donde los latinos tengan voz y representación real en el gobierno local.

En su más reciente video de campaña, Zohran Mamdani se dirige a la comunidad latina exclusivamente en español, enviando un mensaje claro y directo para invitarlos a votar por él.

En este video, Mamdani resalta que su alcaldía estará comprometida en la lucha contra las políticas del gobierno de Donald Trump y de la agencia migratoria ICE, que han afectado a miles de familias inmigrantes.

El aspirante también utiliza un tono humorístico y cercano al reconocer que aún no domina completamente el español, pero muestra entusiasmo y disposición para seguir aprendiendo y mejorar su comunicación con los hispanohablantes.

“Juntos podemos luchar por un Nueva York que proteja a todos los que hacen grande esta ciudad”, aseguró Mamdani en el video.

"Juntos vamos a construir la ciudad que merecemos!"



Zohran Kwame Mamdani, nacido en Kampala, Uganda, el 18 de octubre de 1991, es un político progresista estadounidense que ha marcado un camino notable en la política de Nueva York.

Migró a Estados Unidos con su familia a los siete años y desde entonces ha desarrollado una carrera enfocada en la justicia social y las reformas profundas que buscan mejorar la vida de los habitantes de su ciudad, según la BBC.

📌 Las propuestas de Mamdani para los latinos

Según, una encuesta de Hispanic Federation revela que el coste de la vida, la seguridad y la asequibilidad de la vivienda son las principales prioridades de los votantes latinos de Nueva York.

Esto se alinea con las propuestas de Zohran Mamdani, diseñadas específicamente para la comunidad latina en Nueva York. Entre sus principales compromisos destacan:

Construir más viviendas asequibles en toda la ciudad, una prioridad que cuenta con un alto apoyo entre los votantes latinos.

Congelar las rentas de los apartamentos con alquileres estabilizados para proteger a las familias latinas de los constantes aumentos.

Defender los derechos de los trabajadores a un salario digno, muchos de los cuales son latinos en sectores vulnerables.

Proteger a los inmigrantes frente a redadas de ICE, generando un entorno de mayor seguridad y confianza para la comunidad.

Ofrecer autobuses y cuidado infantil gratuitos , facilitando la movilidad y el acceso laboral de las familias latinas.

Mejorar la salud pública , incluyendo servicios de salud mental y apoyo a personas sin hogar, asuntos que afectan a muchos dentro de esta población.

Atender la seguridad pública para crear barrios más seguros y comunidades protegidas.

Facilitar la creación y gestión de pequeñas empresas, que constituyen una base importante del tejido económico latino.

