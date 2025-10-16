Así contestaron los aspirantes a alcalde de Nueva York sobre seguridad y vivienda

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, gesticula tras hablar durante un mitin en Washington Heights, Nueva York, el 13 de octubre de 2025. Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Este jueves 16 de octubre se llevó a cabo el debate decisivo entre los principales candidatos a la alcaldía de New York , un evento clave en medio de una contienda electoral muy reñida que pondrá fin a meses de campaña.

🔑Las claves del debate por la alcaldía de Nueva York (por si tiene afán)

Zohran Mamdani (demócrata) propuso congelar alquileres, transporte gratuito y cuidado infantil universal.

Andrew Cuomo (republicano) lo atacó por su inexperiencia y perfil socialista; Mamdani respondió con su escándalo de 2021.

Curtis Sliwa (republicano) enfrenta presión para retirarse, pero aseguró que seguirá en la contienda.

Seguridad y vivienda dominaron el debate con visiones totalmente opuestas.

El próximo debate será el 22 de octubre, antes del inicio de la votación anticipada.

Los aspirantes, Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa discutieron sobre temas centrales para la ciudad, como la seguridad pública, la crisis de vivienda, la educación y la reforma del transporte público.

Mamdani centra su campaña en propuestas para enfrentar la asequibilidad en New York , destacando tres medidas principales: congelar los alquileres en viviendas con renta regulada, ofrecer transporte gratuito en autobuses y garantizar acceso universal al cuidado infantil. Sus adversarios critican estas iniciativas, calificándolas de “irreales” y demasiado costosas, según The New York Times.

Por su parte, Andrew Cuomo cuestiona la experiencia de Mamdani, sus raíces socialistas democráticas y su propuesta de crear una agencia de seguridad pública enfocada en crisis de salud mental, reemplazando algunas funciones policiales. Mamdani respondió recordando el escándalo de acoso sexual que llevó a la renuncia de Cuomo como gobernador en 2021, usándolo para marcarlo como un político corrupto.

Adicionalmente, existe una gran presión sobre Curtis Sliwa para que se retire de la contienda y así unificar la oposición a Zohran Mamdani apoyando a Andrew Cuomo. Sin embargo, Sliwa ha afirmado que no tiene intención de abandonar la carrera, según The New York Times.

Los aspirantes buscarán convencer a un electorado preocupado por la seguridad, la vivienda y la movilidad, en una ciudad que sigue enfrentando fuertes retos sociales y económicos.

Los candidatos volverán a enfrentarse en un segundo debate el próximo miércoles 22 de octubre de 2025, una cita clave justo antes del inicio de la votación anticipada, que comenzará el sábado 25 de octubre.

👉 ¿Cuáles son las posturas de los candidatos?

Los candidatos representan tres visiones opuestas para Nueva York: Mamdani impulsa un modelo progresista con más servicios sociales, Cuomo propone un enfoque centrista basado en orden y gestión eficiente y Sliwa defiende una postura conservadora de mano dura y libre mercado.

Seguridad y delincuencia

Zohran Mamdani plantea un enfoque mixto que combina un reforzamiento policial moderado con programas sociales para atacar las causas profundas del delito. Propone crear una agencia especial para intervenir en crisis de salud mental, desplazando a la policía en esos casos, y usar tecnología avanzada para mejorar la vigilancia. Sin embargo, no detalló aún cómo financiará estas propuestas.

Andrew Cuomo critica la falta de experiencia de Mamdani para manejar una crisis en la ciudad y apuesta por aumentar el número de policías y enfocarse en tolerancia cero con el crimen. También quiere implementar mejor equipamiento y medidas para recuperar la seguridad, aunque su historial incluye momentos polémicos en la gestión policial.

Curtis Sliwa se centra en incrementar la presencia policial en zonas conflictivas y mejorar la eficacia mediante programas preventivos. Rechaza recortes o cambios radicales a la policía y apoya medidas duras contra el crimen, además de criticar lo que considera ingenuidad de Mamdani.

Vivienda

Mamdani propone congelar alquileres en viviendas reguladas, controlar los precios y acelerar la construcción de viviendas asequibles. También plantea subsidios directos para familias con bajos ingresos y convertir edificios vacíos en hogares comunitarios.

Cuomo defiende incentivar a la inversión privada, pero con regulaciones estrictas para asegurar que la vivienda sea accesible y combatir los desalojos.

Sliwa sugiere que se debe reducir la burocracia para que el mercado privado produzca más viviendas y ve con recelo intervenciones gubernamentales intensas.

Educación

Mamdani apuesta por ampliar programas extracurriculares dirigidos a jóvenes de comunidades vulnerables y mejorar la infraestructura escolar pública.

Cuomo quiere restablecer parte del control mayor del alcalde sobre el sistema de escuelas públicas para aumentar la calidad y la rendición de cuentas.

Sliwa insiste en fortalecer la educación ética y cívica y en programas para mejorar resultados académicos.

Transporte

Mamdani promueve transporte gratuito en autobuses, la expansión de la red de bicicletas y la electrificación de trolebuses para reducir la contaminación.

Cuomo apuesta por la modernización gradual del sistema de transporte público y la mejora en la accesibilidad para personas con discapacidad.

Sliwa prioriza la ampliación de vías y la desregulación para facilitar el transporte vehicular en la ciudad.

