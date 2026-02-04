Un paso atrás de Trump en su ofensiva migratoria en Mineápolis: 700 agentes dejan la ciudad

Siguen las protestas contra ICE en Mineápolis, Minesota, Estados Unidos. Foto: EFE - CRAIG LASSIG

Forzada por la presión social, la administración de Donald Trump anunció este miércoles la retirada inmediata de 700 agentes migratorios de Minnesota. Esto significa que la presencia federal pasa de aproximadamente 3.000 efectivos a 2.3000.

La decisión, comunicada por el “zar fronterizo”, Tom Homan, marca el primer retroceso significativo en la que ha sido calificada como la mayor operación de control migratorio en la historia de las “Ciudades Gemelas”.

El “paso atrás” de Trump también tiene un trasfondo financiero. Cabe destacar que la decisión también llega luego de que los legisladores demócratas en Washington bloquearon el presupuesto a largo plazo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejando fondos disponibles solo hasta el 14 de febrero.

Según Homan, el repliegue no responde a una menor rigurosidad en la aplicación de la ley, sino a una “colaboración sin precedentes” con las autoridades locales. El nuevo esquema pretende delegar en los condados y cárceles de Mineápolis y Saint Paul la tarea de notificar y entregar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a aquellas personas arrestadas que no posean estatus legal.

Un despliegue fatal en Mineápolis

La retirada ocurre tras semanas de extrema tensión y protestas masivas provocadas por métodos de actuación que la población civil ha calificado como brutales. El despliegue, iniciado en diciembre de 2025, dejó cicatrices profundas en la comunidad.

Nada más en enero, los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti murieron abatidos a tiros por agentes federales. Aunque inicialmente la Casa Blanca respaldó el uso de la fuerza, los videos grabados por testigos desmintieron la versión oficial de una supuesta defensa propia de los agentes.

Además, el arresto del niño de origen ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de solo 5 años, quien fue detenido junto con su padre, también expuso las graves conductas de acoso migratorio que han llevado a cabo los agentes de ICE.

Durante las operaciones de agentes federales, el gobierno Trump eliminó la protección que impedía detenciones en escuelas, hospitales y centros de culto, permitiendo que las redadas de ICE vaciaran las aulas y provocando una demanda judicial de distritos escolares.

Homan dice que fue un “éxito”

El zar fronterizo, quien reemplazó a Gregory Bovino en el cargo, fue enviado por Trump para “reconducir” la estrategia en el estado, ante las tácticas agresivas de su predecesor. A pesar de los homicidios y el caos social, Homan calificó toda la operación como un “éxito” en términos de seguridad pública, admitiendo que “no fue perfecta”.

“Hemos sacado a un montón de criminales de las calles”, afirmó Homan.

El funcionario justificó el uso de bases de datos locales y transferencias desde cárceles es una forma de vigilancia “más inteligente”. Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el anuncio como un paso en la dirección correcta, aunque exigió investigaciones estatales independientes sobre las muertes de Pretti y Good y el fin de lo que llamó una “campaña de represalias”.

