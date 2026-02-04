Diez hombres enfrentan cargos por abuso sexual a niño de cinco años en Francia

Foto de referencia de la Policía Nacional de Francia. Foto: EFE - MARTIN LELIEVRE / POOL

En Francia, diez hombres enfrentan cargos por “sumisión química”, violación y agresión sexual contra un niño de cinco años. La fiscalía de Lille, oficina del Ministerio Público francés, reveló este martes los hallazgos de la investigación, abierta el 15 de febrero de 2025 tras filtrarse detalles de una fiesta “chemsex” con participación de un menor.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, el menor fue presentado a los hombres adultos a través de su propio padre y sufrió la noche previa una agresión sexual grave, agravada por el consumo de estupefacientes.

Los abusos investigados ocurrieron durante un período que se extendió desde noviembre de 2024 hasta el 14 de febrero de 2025, según el Diario de Navarra.

Los victimarios se enfrentan a penas de cadena perpetua por los delitos de “violación con actos de tortura o barbarie”. La investigación confirmó la agresión sexual con tortura o actos de crueldad extrema, tras administrar al menor una sustancia para nublar su discernimiento o control de sus actos con el fin de violarlo, según El Mundo.

La investigación reveló que los hombres implicados tenían entre 29 y 50 años. Nueve de ellos han sido detenidos, mientras que uno se suicidó en 2021.

El niño, actualmente de seis años, está bajo la custodia de su madre tras separarlo de su padre, quien se vinculó a la “fiesta” donde abusaron de su hijo a manos de varios hombres. Además, la fiscalía informó que recibe atención médica y apoyo psicológico especializado para superar el trauma de la agresión.

El encuentro al que fue expuesto el niño fue una fiesta de chemsex (o sexdopaje) que consiste en el consumo intencional de drogas psicoactivas, para prolongar e intensificar sesiones sexuales de larga duración, que pueden extenderse horas o días.

