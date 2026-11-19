El empresario invirtió USD 446 millones para favorecer a los aspirantes republicanos, pero los resultados electorales estuvieron lejos…

El multimillonario estadounidense Elon Musk reconoció en una entrevista con The New York Times que se arrepiente de haber destinado cientos de millones de dólares a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que respaldó a candidatos del Partido Republicano, liderado por el presidente Donald Trump. "Me siento bastante idiota por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho cambio", admitió.

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"Me siento bastante idiota": Elon Musk y los millones que gastó en los republicanos

El empresario invirtió USD 446 millones para favorecer a los aspirantes republicanos, pero los resultados electorales estuvieron lejos de sus expectativas. Los demócratas consiguieron recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y arrebataron nueve escaños a los republicanos en el Senado. Se trata de su mayor avance en unas elecciones de medio mandato desde 1958.

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"Si pudiera retroceder en el tiempo, habría gastado menos", aseguró Musk. No obstante, matizó que, sin su aporte económico, el resultado de los republicanos "quizás habría sido mucho peor". Para el magnate, el resultado dejó en evidencia que "las elecciones estadounidenses no se tratan solo de dinero".

Uno de los estados en los que Musk concentró una parte importante de sus recursos fue Texas. Allí, su grupo destinó cerca de USD 47 millones a la contienda por el Senado contra el demócrata James Talarico, según un análisis de medios locales.

Musk intenta tomar distancia de Trump

En la misma entrevista, el empresario también buscó marcar distancia de las posiciones más radicales del movimiento conservador estadounidense. Se describió como alguien con posturas políticas moderadas y negó identificarse con MAGA, el movimiento político que respalda a Trump.

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"Soy ideológicamente bastante moderado, no creo tener opiniones políticas extremas", afirmó. "No soy MAGA", agregó, pese a que durante buena parte del segundo mandato de Trump respaldó a sectores radicales de su administración. En 2024, durante un acto de campaña, incluso se definió como "un MAGA gótico oscuro".

La relación entre ambos también atravesó una ruptura pública. Musk dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante los primeros meses de la segunda administración de Trump, desde donde impulsó recortes en el gasto y la estructura federal. Sin embargo, abandonó el cargo en mayo de 2025 y, poco después, protagonizó un enfrentamiento con el presidente por su rechazo al megaproyecto fiscal de la Casa Blanca.

La disputa escaló con acusaciones mutuas y amenazas de Trump de cancelar contratos estatales con las empresas del magnate, lo que evidenció el deterioro de una alianza que había sido clave durante la campaña presidencial.

El nuevo cruce con Zelenski por Starlink

Musk también se refirió a sus diferencias con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien cuestionó recientemente el funcionamiento de Starshield, el sistema satelital de uso militar desarrollado por SpaceX a partir de la tecnología de Starlink. La semana pasada, el mandatario denunció que las fuerzas ucranianas sufrían "interrupciones significativas" en el servicio, con consecuencias para sus operaciones en el frente de guerra.

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El empresario rechazó las acusaciones y aseguró que Zelenski estaba mintiendo. Según su versión, Ucrania solicitó utilizar los satélites comerciales de Starlink para operaciones militares, una posibilidad que SpaceX afirma haber rechazado desde el comienzo de la guerra.

El enfrentamiento entre ambos tampoco es nuevo. En octubre pasado, Zelenski acusó a Washington de imponer restricciones al acceso de Ucrania a esta tecnología para presionar a Kiev a detener sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa. En ese momento, tanto la Casa Blanca como Musk evitaron asumir públicamente la responsabilidad por las limitaciones. El acceso fue restablecido temporalmente después de una solicitud de Trump.

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