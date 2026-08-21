Melania Trump reaparece tras un mes fuera del ojo público y bromea sobre su ausencia

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla durante un evento con IndyCar y FOX Sports para ampliar las oportunidades académicas de personas que salen del sistema de acogida, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 20 de agosto de 2026. Foto: AFP - JIM WATSON

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, bromeó el jueves por la especulación sobre el mes que estuvo fuera del ojo público.

“Buenas tardes. Escuché que me extrañaron. Aquí estoy”, dijo con una risa en la apertura de un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

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Ella y su octogenario esposo, el presidente Donald Trump, caminaron de la mano desde la Oficina Oval. El republicano se sentó entre la audiencia.

El evento fue por la donación de IndyCar y Fox Corporation para financiar becas universitarias, antes de una carrera de IndyCar en Washington por el aniversario 250° de la independencia de Estados Unidos.

Melania, de 56 años, no había sido vista en público desde la final del Mundial de la FIFA, el 19 de julio.

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La exmodelo nacida en Eslovenia, de 56 años, no participó en una serie de importantes eventos, incluida la reprogramada cena de corresponsales de la Casa Blanca el 24 de julio.

De acuerdo con un análisis de la NBC el lunes, Melania Trump ha asistido a casi la mitad de actos públicos frente a los que asistió en el mismo periodo durante la primera presidencia de su esposo.

Su regreso al ojo público llega también en medio de las especulaciones sobre la leal asistente ejecutiva de Trump Natalie Harp, una de las pocas personas que acompañó al presidente durante el intercambio del Air Force One en Turquía por una amenaza de seguridad.

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