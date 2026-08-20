ICE arresta a hombre señalado por naufragio que mató a madre y a su bebé en Nueva York

Manuel Ernesto Hernández-Umana, señalado por el naufragio de una embarcación en Nueva York. Foto: @TrendsFocusI / X. Foto: Redes sociales

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El hombre señalado como responsable del naufragio de una embarcación que provocó la muerte de una madre y su bebé frente a las costas de Nueva York fue arrestado este jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que las autoridades determinaran que se encontraba en situación migratoria irregular.

Se trata de Manuel Ernesto Hernández-Umana, de 46 años, quien fue arrestado el pasado 9 de agosto, luego de que la embarcación que dirigía se volcara cerca de la Estatua de la Libertad. Las autoridades aseguraron que el hombre pilotaba una lancha Yamaha AR210 que excedía su capacidad máxima al momento del vuelco.

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“Tras una investigación del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), que confirmó la presencia ilegal de Hernández-Umana en Estados Unidos, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestó”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el miércoles.

El capitán, identificado como Hernández, enfrenta dos cargos federales relacionados con su presunta responsabilidad en el accidente marítimo que dejó como víctimas a una madre y su bebé. Durante su primera audiencia ante un tribunal federal, celebrada el 10 de agosto, no presentó una declaración de culpabilidad ni de inocencia.

Hernández, de nacionalidad salvadoreña, permanece bajo custodia del ICE mientras espera el juicio y, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enfrentará un proceso de deportación una vez concluya su causa penal. Las autoridades señalan que ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Texas en 2007, tras identificarse falsamente como ciudadano estadounidense.

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El accidente marítimo desencadenó un amplio operativo de rescate en aguas cercanas a Nueva York, en el sector ubicado entre la Estatua de la Libertad y Brooklyn. Doce personas lograron ser rescatadas, mientras que otras dos fueron halladas en estado crítico.

Entre las víctimas se encontraban Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de cinco meses, residentes en Queens, quienes fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente fallecieron.

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