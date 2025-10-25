Melissa, convertida en huracán, deja muertos y daños en su paso por el Caribe

Así se vio el paso del huracán Melissa por Santo Domingo, República Dominicana. Foto: EFE - Orlando Barría

La tormenta tropical Melissa que azota el Caribe se convirtió en huracán el sábado. Se espera que aumente su intensidad durante el fin de semana y que siga su curso hacia la isla caribeña de Jamaica.

“Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h”, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos en la red social X. La entidad advirtió que la tormenta puede “intensificarse rápidamente” y transformarse en un “huracán mayor” el domingo.

La tormenta ya ha causado la muerte de tres personas en Haití, y un fallecido de 79 años y un adolescente desaparecido en República Dominicana, según autoridades de ambos países.

Angelita Francisco se refugió en la casa de su hijo tras inundaciones en su comunidad. “El agua entró hasta más de la mitad de la casa”, relató entre lágrimas esta ama de casa de 66 años que vive en un barrio de la capital dominicana, Santo Domingo.

El refrigerador de la familia flotaba en el agua y la basura que arrastró la lluvia flotaba en la vivienda. “Uno se siente impotente, sin poder hacer nada, solo salir huyendo y dejar todo”, agregó.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Cinco albergues fueron activados en la isla de 11,4 millones de habitantes.

Melissa sigue su paso hacia Jamaica, para luego volver al norte y enfilar hacia Cuba. El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra “catastróficos y potencialmente mortales” en Jamaica, Haití y República Dominicana.

La emergencia por Melissa en el Caribe

Haití podría experimentar condiciones de huracán para el sábado por la noche. Los residentes del suroeste deben “iniciar de inmediato los preparativos necesarios para proteger sus vidas y propiedades”, advirtió el centro estadounidense.

La institución agregó que la tormenta podría causar “daños significativos a la infraestructura y potencialmente aislar a las comunidades durante un período prolongado”.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó el viernes a los residentes de las zonas propensas a inundaciones a prestar atención a las advertencias y prepararse para una evacuación.

Las lluvias de Melissa ya han inundado varias carreteras en la capital jamaiquina, Kingston, según imágenes difundidas por los medios locales.

En Jamaica se esperan condiciones de tormenta tropical para la noche del sábado, con condiciones de huracán esperadas para el domingo o el lunes. Se trata de la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

El último gran huracán que azotó Jamaica fue Beryl, a principios de julio de 2024, que trajo lluvias y fuertes vientos, mientras pasaba frente a la costa sur de la isla y causó la muerte de al menos cuatro personas.

