Mensaje del Papa: León XIV envía un obispo migrante a la diócesis de la residencia de Trump

El papa León XIV nombró al sacerdote dominicano Manuel de Jesús Rodríguez como nuevo obispo de la Diócesis de Palm Beach, en Florida, una jurisdicción católica que incluye Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump.

El nombramiento, anunciado el viernes, tiene una fuerte carga simbólica. Rodríguez es un inmigrante que se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018 y es conocido por su defensa activa de los migrantes y los pobres.

Nacido en Moca, República Dominicana, llegó a Nueva York en 2009 y hasta ahora se desempeñaba como párroco de la iglesia Our Lady of Sorrows, en Corona, Queens, una comunidad mayoritariamente inmigrante de unas 17.000 personas. Desde allí, acompañó a familias en riesgo de deportación y participó en movilizaciones contra abusos del sistema migratorio, según destacó Christopher Hale, editor de Letters from Leo, una publicación especializada en temas del Vaticano.

“Conocido por caminar junto a los migrantes y los pobres, él y su equipo incluso han ayudado a familias que enfrentaban deportaciones del ICE”, escribió Hale, al subrayar que ahora Rodríguez será responsable de una diócesis con unos 260.000 católicos en el sur de Florida, una región clave del trumpismo.

Desde República Dominicana, el nombramiento fue celebrado como un hito. Listín Diario, principal periódico del país, informó que Rodríguez se convierte en el sexto obispo de Palm Beach y sucederá a monseñor Gerald M. Barbarito, quien presentó su retiro al cumplir 75 años. El medio destacó su formación como abogado canónico, su experiencia en derecho penal canónico y su dominio del inglés, español, italiano y francés.

Rodríguez fue ordenado sacerdote en 2004 en Santo Domingo y antes de emigrar a Estados Unidos dirigió instituciones educativas como el Colegio Don Bosco. En declaraciones a Diario Libre, el obispo electo confesó que recibió la noticia con sorpresa.

“Ni en mis mejores sueños pensé que me iría de Brooklyn”, dijo Rodríguez.

La Diócesis de Palm Beach, creada en 1984, abarca cinco condados del sureste de Florida y se caracteriza por su diversidad cultural y una población hispana en crecimiento. En ese contexto, la llegada de un obispo inmigrante y defensor de los migrantes refuerza el rumbo pastoral del papa León XIV y promete tensar el diálogo entre la Iglesia y el poder político en uno de los territorios más simbólicos del trumpismo.

Pope Leo XIV has accepted the resignation of Bishop Gerald M. Barbarito, 75, from the pastoral governance of the Diocese of Palm Beach, and has appointed Reverend Manuel de Jesus Rodriguez, as Bishop-elect of Palm Beach. Father Rodriguez is a priest of the Diocese of Brooklyn and… pic.twitter.com/2f83RUi2eU — U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) December 19, 2025

