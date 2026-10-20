El juez Marco Aurélio Bellizze dictó la orden el domingo en la noche, mientras los dos candidatos se enfrentaban en su primer debate, y luego de que Lula denunciara que la compañía favorece a su contrincante. La decisión…

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil le dio 24 horas a Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, para que demuestre que sus algoritmos y su inteligencia artificial tratan por igual al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su rival en las elecciones, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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Ultimátum a Meta: Brasil le pide que demuestre que trata igual a Lula y a Flávio Bolsonaro

El juez Marco Aurélio Bellizze dictó la orden el domingo en la noche, mientras los dos candidatos se enfrentaban en su primer debate, y luego de que Lula denunciara que la compañía favorece a su contrincante. La decisión llega a solo cinco días de la segunda vuelta del 25 de octubre, la elección presidencial más reñida desde que Brasil recuperó la democracia en 1985.

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“Esperamos que Meta deje de beneficiar a la campaña del lado de Bolsonaro y tenga un comportamiento ético, acorde con la organización brasileña”, dijo un representante de la campaña de Lula.

Este no es el primer llamado de atención a la empresa. El viernes, el mismo juez ya le había exigido a Meta garantizar un trato igualitario, pero la respuesta no lo convenció. Según Folha de S.Paulo, el juez Bellizze reprocha que la empresa contestara con plazos impuestos por ella misma, alegara “dificultades técnicas”, presentara informes en inglés sin traducir y adjuntara documentos descontextualizados. Si incumple de nuevo, la multa se duplicará hasta unos USD 200.000.

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En su primera respuesta, Meta advirtió que la revisión humana previa de contenidos que pedía el tribunal “alteraría de forma abrupta las operaciones y podría retrasar la aprobación de anuncios de todas las campañas”. También señaló que esto “exigiría suspender todos los anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”, según O Globo.

“Compartiremos con el TSE información adicional sobre aspectos técnicos que tal vez no hayan sido contemplados plenamente en su decisión”, dijo una portavoz de la compañía que lamentó la decisión y aseguró que Meta “cumple con las normas electorales brasileñas”, negando cualquier parcialidad.

¿Qué dice la campaña de Lula?

El equipo del presidente y candidato asegura que el alcance de sus perfiles en Instagram fue restringido y que, al buscar en WhatsApp el canal de voluntarios Ejército de Lula, la plataforma sugería el de su rival, Tropa de Flávio.

También denuncia que la inteligencia artificial de Meta se negaba a diseñar carteles para Lula con el 13, su número en la urna, mientras que hacía de inmediato los de Bolsonaro con el 22. El sábado, el presidente pidió a la Policía Federal, a la Fiscalía y al relator de la ONU para la libertad de expresión investigar si su rival recibió ventajas de la plataforma, lo que constituiría un delito electoral. Bolsonaro, por su parte, también se ha quejado ante el tribunal.

“(Un proceso electoral) depende de que los electores tengan las condiciones para formar libremente su propia posición política, sin manipulaciones indebidas, coacción, discriminación de informaciones o desequilibrio en la disputa digital”, argumentó el equipo de Lula en su denuncia.

Una carrera cuesta arriba

El pulso con Meta llega en el peor momento para Lula. En la primera vuelta, el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro dio la sorpresa al imponerse por 47 % frente a 45 %. Las encuestas de Datafolha y Quaest le dan ahora un 51 % de intención de voto al senador y un 49 % al presidente, un empate técnico dentro del margen de error. Sin embargo, antes de la primera vuelta, recuerda AFP, los sondeos subestimaron el voto de derecha.

Lula, a punto de cumplir 81 años, busca su cuarto mandato en la que se perfila como su última batalla. Su rival, de 45 años e hijo mayor de Jair Bolsonaro, prometió en el debate “jubilar” al presidente. También ha dicho que liberará a su padre, que cumple en su casa una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, y que será él quien le ponga la banda presidencial.

Las redes son el campo de batalla. Frente a una derecha que domina el terreno digital desde hace años, Lula, que presumía de no tener celular, terminó grabando videos en modo ‘selfie’ para movilizar a sus votantes.

“Quiero agradecer al pueblo brasileño que salió a las calles para garantizar la continuidad de la democracia en este país”, dijo tras las marchas que le devolvieron impulso.

Lo que se decida el domingo pesa más allá de Brasil. Después de Argentina, Chile y Colombia, la pregunta es si la mayor potencia de América Latina se sumará también a la ola de derecha que alienta Donald Trump.

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