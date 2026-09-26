Meta restringe la cuenta de Lula y su partido alerta por posible injerencia extranjera

El PT señaló que la cuenta oficial de Lula da Silva también fue desactivada un día antes de la restricción de su perfil publicitario. Para la colectividad y la coalición que respalda su candidatura, estas medidas podrían afectar las condiciones de competencia de cara a las elecciones. Por…

A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, la campaña de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT) exigieron explicaciones a Meta por la decisión de la plataforma de restringir la cuenta publicitaria del presidente y candidato.

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El PT señaló que la cuenta oficial de Lula da Silva también fue desactivada un día antes de la restricción de su perfil publicitario. Para la colectividad y la coalición que respalda su candidatura, estas medidas podrían afectar las condiciones de competencia de cara a las elecciones. Por ello, pidieron a Meta restablecer la cuenta «Elecciones 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente», realizar una revisión por parte de una persona y conservar las publicaciones asociadas.

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El equipo jurídico de la campaña sostuvo que la decisión de restringir la cuenta fue tomada de manera unilateral y sin una justificación objetiva. El PT advirtió que, si Meta no responde favorablemente a sus solicitudes, recurrirá a acciones legales.

"En el contexto de las elecciones, especialmente considerando que faltan menos de 11 días para la primera vuelta de las elecciones generales, la desactivación, el bloqueo o la limitación unilateral de cuentas, perfiles y canales de comunicación de candidatos, partidos políticos, coaliciones o ciudadanos durante el período preelectoral o electoral adquiere dimensiones sumamente graves desde la perspectiva de la Ley Electoral", afirma el departamento jurídico del PT en un comunicado oficial del partido.

La investigación busca esclarecer el origen y destino de los recursos utilizados en distintas acciones de campaña. Entre las líneas abiertas están los posibles aportes de una organización vinculada con sectores de la derecha estadounidense, los contenidos entregados al Partido Liberal y las publicaciones financiadas desde cuentas ubicadas en otros países para favorecer al candidato. Las autoridades también pretenden determinar quién estuvo detrás de estos gastos, qué servicios fueron contratados y quiénes recibieron sus beneficios.

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El medio argentino La Política Online (LPO) informó que el Partido de los Trabajadores (PT) presentó ante la Corte Suprema de Brasil un documento en el que expresa preocupación por una posible intervención extranjera en la campaña electoral. El partido puso bajo la lupa a Rockbridge Network, una organización de la derecha estadounidense, y pidió esclarecer si hubo algún tipo de respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

En su solicitud, el PT también pidió explicaciones sobre el eventual papel que habrían desempeñado los empresarios Tallis Gomes, Pedro Sang y André Marinho en estas actividades.

El presidente brasileño ya había advertido sobre la injerencia de Estados Unidos en la campaña presidencial de Brasil. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, pronunciado el 22 de septiembre —justo antes de la intervención de Donald Trump—, Lula insistió en que Brasil "no permitirá que los enemigos de la democracia, sean internos o externos, socaven la voluntad popular". Sin mencionar directamente a Estados Unidos ni a su presidente, afirmó que "la democracia de Brasil pertenece a los brasileños", reafirmando así que es un país soberano que toma sus propias decisiones. Además, pidió no minimizar el impacto de las redes de desinformación durante las campañas electorales y planteó que el mundo debe optar entre el multilateralismo o el unilateralismo, la soberanía o la subordinación.

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