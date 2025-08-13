México entrega a EE. UU. 26 fugitivos vinculados al “terrorismo”

En febrero, durante la administración de Sheinbaum, se enviaron otros 29 acusados a EE. UU. Foto: EFE - Presidencia de México

Después de una operación coordinada entre Estados Unidos y México, el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, entregó a Washington a 26 fugitivos acusados de narcotráfico y delitos violentos.

Entre los hombres enviados hay líderes del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste, antes conocido como Los Zetas. Todas son organizaciones implicadas en tráfico de armas, extorsión, secuestro, contrabando de personas, tráfico de drogas (cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína) y homicidio, entre otros delitos.

El acuerdo incluyó el compromiso de Estados Unidos de no aplicar la pena de muerte a los procesados.

🔑Entre los capturados figuran:

Abigael González Valencia , alias “Cuini”: brazo financiero del CJNG, acusado de coordinar el flujo de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Kevin Gil Acosta , alias “el 200”: cercano a Iván Archivaldo Guzmán, vinculado con la protección de laboratorios de fentanilo y ataques contra fuerzas mexicanas.

Luis Raúl Castro Valenzuela , alias “Chacho”: integrante del Cártel de Sinaloa, señalado por el secuestro de un ciudadano estadounidense.

Roberto Salazar , acusado de asesinar en 2008 a un alguacil en Los Ángeles.

Abdul Karim Conteh, originario de Sierra Leona, presunto líder de una red que trasladaba migrantes desde países como Irán, Afganistán, Pakistán y Somalia hacia Estados Unidos, lo que lo vincula con el debate sobre seguridad fronteriza.

Sheinbaum y Trump unieron esfuerzos

El Gobierno mexicano calificó el procedimiento como un “traslado especial” y no como una extradición formal. Esta acción es la segunda entrega de alto perfil durante la administración de Sheinbaum, pues en febrero se enviaron a Estados Unidos otros 29 acusados, entre ellos Rafael Caro Quintero, buscado por la justicia estadounidense desde hace décadas.

La medida se da en un contexto en el que Washington ha comenzado a categorizar a ciertos grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que modifica su estrategia de combate. El Departamento de Justicia estadounidense señaló que los detenidos encajan en esta clasificación, pues sus crímenes en el país incluyen el secuestro de un ciudadano estadounidense y asesinato de un alguacil adjunto en Los Ángeles.

