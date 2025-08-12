Milei se defiende tras atacar a niño autista, ¿qué dijo?

Javier Milei fue demandado por ataque a niño autista y abre debate sobre libertad de expresión. Foto: EFE - SERGIO PEREZ

El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió públicamente por el comentario ofensivo que publicó en la red social X hacia un niño con autismo de 12 años. El mandatario aseguró que no se puede “restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo”.

Las claves de la demanda en contra de Milei

Milei respondió a un tuit contra Ian Moche, niño autista de 12 años, calificándolo de “kuka”, término despectivo para referirse al peronismo de izquierda.

Aseguró que su publicación está protegida por la libertad de expresión.

La familia denuncia hostigamiento y discurso de odio, y pide disculpas públicas y la eliminación del tuit.

El tuit ya fue borrado, pero Milei no se ha disculpado.

“El tuit que motiva la demanda no es un acto estatal. Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, argumentó el presidente en un escrito presentado ante la Justicia, al que accedió la Agencia EFE.

Milei fue demandado por la familia de Ian Moche por incitar discursos de odio. El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, aseguró que la publicación “fue parte de una campaña de hostigamiento impulsada por cuentas afines al oficialismo, que incluyó la difusión de información personal sobre el niño, Ian Moche, conocido por defender en medios de comunicación y espacios públicos los derechos de las personas autistas, y su familia”.

📌¿Qué dijo en el tuit?

El mandatario compartió en su cuenta personal de X una imagen de Ian Moche durante una entrevista televisiva, en la que el niño relató que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le dijo a su madre que la discapacidad de su hijo no era “un problema del Estado” y le cuestionó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”.

Milei respondió al tuit acusando al niño de “kuka”, término despectivo para referirse al peronismo de izquierda, y al periodista que lo entrevistó, Paulino Rodrigues, de “operar contra el Gobierno”.

🎤 Lo que dice la familia, Milei y el joven afectado

La familia del niño pide que Milei elimine la publicación del 1 de junio y se disculpe públicamente. El tuit fue eliminado, pero el mandatario no se ha disculpado hasta ahora.

Milei asegura que el comentario no se hizo “en su carácter de presidente de la Nación y titular del Poder Ejecutivo” y sostuvo que la cuenta de X @JMilei no es su “cuenta oficial”.

En una entrevista para El Destape, Ian Moche respondió a las afirmaciones de Milei sobre que el tuit está protegido por la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es democrática, pero hay límites. Él no los respetó, y no me voy a quedar parado ante la injusticia”, afirmó.

