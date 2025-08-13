Fue “aterrador”: el ICE detuvo a una mujer de Nueva Zelanda y a su hijo en EE. UU.

Sarah Shaw y su hijo menor están detenidos en un centro de procesamiento migratorio en Dilley, Texas. Foto: EFE - Cortesía

Sarah Shaw, ciudadana de Nueva Zelanda, fue detenida junto a su hijo menor por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al cruzar desde Canadá hacia Estados Unidos. Su defensora y amiga, Victoria Besancon, oficial retirada de la Marina estadounidense, denunció que la están “tratando como a una criminal”, algo que considera injusto dada la legalidad del estatus migratorio que Shaw ha mantenido.

🔑 El caso de Sarah Shaw y el ICE (las claves, por si tiene afán)

Sarah Shaw, ciudadana neozelandesa, fue detenida por ICE junto a su hijo de seis años al regresar de Canadá, pese a tener una visa de trabajo vigente.

Un error en la aprobación parcial de su “tarjeta combinada” habría motivado la detención, aunque su defensora afirma que ICE pudo liberarla bajo libertad condicional humanitaria.

El caso ha generado indignación y reabre el debate sobre detenciones de extranjeros con estatus legal en la frontera estadounidense.

Trayectoria en EE. UU. y situación migratoria

Shaw reside en Washington desde hace más de tres años y trabaja en un centro de detención juvenil de máxima seguridad. Cuenta con una “tarjeta combinada” que incluye un permiso de trabajo obtenido por su empleo y una petición migratoria I-360, otorgada a sobrevivientes de violencia doméstica.

Antes de su arresto, viajó a Canadá para llevar a sus dos hijos mayores al aeropuerto de Vancouver, desde donde volarían a Nueva Zelanda para visitar a sus abuelos.

El arresto en la frontera

Al regresar a Estados Unidos, Shaw y su hijo menor fueron detenidos por ICE. “Sarah pensó que la estaban secuestrando”, dijo Besancon a The Guardian. Según relató, “al principio no le explicaron nada… los subieron enseguida a una especie de furgoneta blanca sin distintivos”.

Posteriormente, en Texas, fueron trasladados a un centro de procesamiento migratorio. Besancon contó que no pueden usar su propia ropa y que, aparte del personal, son los únicos que hablan inglés allí.

“Es realmente como estar en la cárcel… ha sido absolutamente devastador y es algo bárbaro”, afirmó.

El error en la visa

Besancon indicó que Shaw había recibido recientemente una carta confirmando la renovación de su permiso de trabajo, pero no se dio cuenta de que la parte correspondiente a la petición I-360 aún no había sido aprobada. “Solo cuando intentó volver a cruzar la frontera se dio cuenta de que solo la mitad de la tarjeta combinada había sido aprobada”.

La defensora sostiene que los agentes no tenían la obligación de detenerla y que pudieron gestionarle libertad condicional humanitaria. Además, señaló que las peticiones I-360 de los tres hijos de Shaw ya fueron aprobadas, por lo que considera que el menor estaría detenido “ilegalmente”.

Reacciones y apoyo

La exoficial lamentó lo ocurrido y afirmó que “es muy desgarrador ver ahora a personas que, como Sarah, no solo tienen estatus legal, sino que también contribuyen a la sociedad estadounidense”. Recordó que la mujer “brinda terapia y asesoramiento a algunos de los jóvenes en mayor riesgo en EE. UU., y ser tratada como una criminal ha sido absolutamente devastador”.

El caso se suma a otros recientes en los que extranjeros con visas de trabajo vigentes han sido detenidos o deportados en la frontera. La Federación de Empleados Estatales de Washington (WFSE), sindicato que representa a Shaw, ha exigido su liberación. “El trauma que esto ya le ha causado a ella y a su hijo puede que nunca sane”, advirtió Mike Yestramski, presidente del sindicato.

