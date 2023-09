México: protestas por la desaparición de 7 personas en Acapulco

Familiares y amigos de las siete personas desaparecidas protestan hoy en la costera del balneario de Acapulco en el estado mexicano de Guerrero. Foto: EFE - David Guzmán

Un centenar de personas, con pancartas y fotografías, protestaron este viernes en la ciudad costera de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, para exigir la aparición con vida de siete personas, entre las que se encuentra un menor de edad y un activista de la diversidad sexual, quienes presuntamente fueron privados de libertad hace una semana.

“Queremos que no los entreguen así como se los llevaron, porque tienen la costumbre de llevárselos y desaparecerlos y ya después no saber nada”, dijo a EFE, Margarita Chávez González, familiar de Moisés Tomás Juárez Abarca, quien es activista y secretario de la Diversidad Sexual por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia formal de la desaparición de las personas fue recibida el pasado 4 de septiembre tras lo cual se emitió una alerta de búsqueda para Jesús Arroyo, de 38 años; Brian Josué Vargas, de 25; Erick Calixto Chávez, de 23; Moisés Tomás Juárez, de 38, y Julio Pérez García de 15 años. Para María Perla Guzmán y Andrés Gabriel Delgado no existe una ficha de búsqueda, por lo que hasta el momento solamente se cuenta con cinco denuncias.

Estas desapariciones se registraron en el centro de rehabilitación “Renovación Espiritual”, ubicado en el barrio Vista Hermosa de Acapulco, donde, de acuerdo a declaraciones de los familiares de las víctimas, estos fueron sustraídos a la fuerza por un grupo de personas que llegaron en un vehículo identificado con logotipos de la Fiscalía General del Estado.

“Las búsquedas no han parado, desde el primer momento, que fue el día viernes 1 de septiembre, hasta ahora continúan los operativos de búsqueda, con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y también a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y con base en las cámaras de vigilancia de la ciudad”, comentó a medios el Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial de la Región Sur de Acapulco, Rafael Lara.

Los familiares de las víctimas han exigido a las autoridades un informe con el avance de las investigaciones y operativos de búsqueda, que se iniciaron en el barrio Vista Hermosa, lugar en el que se les vio por última vez.

“Ya pasó una semana y no vemos soluciones, nos manifestamos y hacemos un bloqueo pero lo que necesitamos es paralizar Acapulco, las autoridades no nos pueden decir nada porque estropeamos su investigación, pero con todo respeto no veo investigación alguna”, puntualizó Margarita.

Pese a esto, los familiares continuarán con bloqueos indefinidos y manifestaciones en las principales vías de comunicación de Acapulco, hasta dar con el paradero de los desaparecidos.

El 30 de agosto, organizaciones sociales y colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Unos días antes, habitantes de la zona norte del estado de Guerrero bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir la presentación de 14 personas desaparecidas en distintos hechos, 13 de ellos en los últimos tres meses.

En México se contabilizan de manera oficial más de 111.000 personas desaparecidas o no localizadas y según investigaciones de organizaciones y buscadoras, son 52.000 los restos humanos que permanecen en dependencias públicas sin identificar, lo que refleja una persistente crisis relacionada con la violencia del crimen organizado.

