Milei celebra sobreseimiento en el escándalo $LIBRA: hubo "fines políticos golpistas"

"La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos…

Este viernes, el presidente argentino, Javier Milei, celebró su sobreseimiento en la causa por el caso $LIBRA, la criptomoneda que el mandatario difundió en sus redes sociales, cuyo valor se disparó con rapidez antes de desplomarse horas después, dejando a miles de inversores damnificados. Declaró que "la verdad siempre termina imponiéndose".

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"La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas", dijo Milei a través de una extensa publicación en X. El jefe de Estado celebró "el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".

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"Esta causa fue utilizada políticamente, además por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios", agregó él, quien también señaló entre los responsables de tal hecho a periodistas del grupo La Nación, periódico que publicó durante meses los detalles de la investigación. "Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor? La verdad siempre termina imponiéndose", expresó Milei.

Otros miembros del Ejecutivo, como los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, también aplaudieron a través de redes sociales el sobreseimiento del presidente, su hermana Karina Milei y otros funcionarios. La resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien pidió también sobreseer a los otros nueve implicados en el caso.

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El magistrado concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para configurar los delitos investigados, entre ellos estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Respecto a Javier Milei, la resolución sostiene que no se verificaron actos funcionales ni resoluciones contrarias a la ley relacionados con la difusión del criptoactivo.

En el caso de Karina Milei, señala que no se probó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La decisión alcanzó también a los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis y Julian Peh, así como a María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

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La causa se inició tras la publicación que Milei hizo el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de la red social X, en la que difundió el proyecto denominado ‘Viva la Libertad Project’ y una dirección de criptoactivos para financiar emprendimientos privados argentinos. El valor de $LIBRA subió con rapidez tras la publicación presidencial y se desplomó horas después, lo que provocó pérdidas económicas a inversores y dio lugar a denuncias judiciales en Argentina y en el extranjero.

Los peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 por la justicia, y revelados en marzo por la prensa local, recuperaron del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la moneda, por unos cinco millones de dólares. Además, los peritajes difundidos en los últimos días mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento de $LIBRA, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, empresario argentino que contactó al mandatario con Davis y uno de los principales implicados en el caso.

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