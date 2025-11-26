Milei copia a EE. UU.: Argentina lanza una fuerza que piensa que los migrantes son un peligro

Con respecto a la fascinación de Milei con Estados Unidos, ya se le había escuchado decir al jefe del Ejecutivo la idea de crear un FBI argentino, además de que en junio prometió una reforma de la Policía Federal que le permitiría hacer detenciones o tareas de espionaje sin autorización judicial. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

El gobierno de Javier Milei en Argentina se acerca cada vez más a las ideas de Estados Unidos. Esta vez, esa proximidad entre ambos países se dio a través de la creación de una agencia para el control de los pasos fronterizos, que dejó de lado su carácter civil, a través de la cartera del Interior, para depender del Ministerio de Seguridad.

Ahora, la Agencia Nacional de Migraciones coordinará el trabajo con la Policía Federal, la Aeroportuaria y la Gendarmería para combatir delitos transnacionales. La meta es crear una policía migratoria inspirada en la patrulla fronteriza estadounidense, que hoy es clave en la política de Donald Trump.

No se sabe muy bien en qué va a consistir eso, pero “todo apunta a lo represivo, en igual sentido que la agresiva política migratoria de Estados Unidos”, se lee en el diario argentino Página 12, que señaló que no se sabe cuál va a ser el presupuesto para ello, cuando la Dirección Nacional de Migraciones era un ente descentralizado que tenía recursos propios.

La presentación del proyecto, ocurrida el martes, “tuvo más de show”, explicó el medio de comunicación local: “No hubo normativa legal, práctica ni presupuesto”. Eso sí, marcó la salida de Patricia Bullrich como cabeza de la cartera de Seguridad, pues pasará a ocupar una banca en el Senado. Según lo expresó el Gobierno argentino en un comunicado, “dado que la región vive un escenario de violencia crítica y desplazamientos criminales, la protección de fronteras se vuelve un objetivo de seguridad nacional, no solo administrativo”.

Este cambio se efectuó gracias a que Bullrich logró un acuerdo con Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, que se conoce como la persona más poderosa dentro de la Casa Rosada. El mismo presidente retuiteó una publicación de La Derecha Diario que dice: “Se lanzó la Agencia Nacional de Migraciones al estilo ICE estadounidense”.

Desde mayo de este año se viene hablando acerca de los cambios en la política migratoria argentina, que incluyen restricciones más severas para obtener la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.

Con respecto a la fascinación de Milei con Estados Unidos, ya se le había escuchado decir al jefe del Ejecutivo la idea de crear un FBI argentino, además de que en junio prometió una reforma de la Policía Federal que le permitiría hacer detenciones o tareas de espionaje sin autorización judicial.

