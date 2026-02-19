Miles de refugiados en EE. UU. podrían ser detenidos indefinidamente por no tener residencia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a un evento en Carolina del Norte en Washington, DC, EE. UU., el 13 de febrero de 2026. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Miles de refugiados que entraron legalmente en Estados Unidos, pero que no tienen estatuto de residentes, corren el riesgo de ser detenidos y recluidos durante todo el tiempo que requiera un nuevo examen de su situación, según nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Este cambio de norma afecta a los refugiados —un estatus concedido tras exhaustivas verificaciones— que no hayan iniciado los trámites para obtener la residencia permanente, conocida como “tarjeta verde”, al cabo de un año de estar en territorio estadounidense, según una nota del DHS incorporada el miércoles al expediente de un caso en curso ante un tribunal del estado de Minesota.

Le recomendamos: Culminó la primera reunión de la Junta de Paz: Trump se declara jefe vitalicio de la alianza

A partir de ahora pueden ser arrestados y detenidos durante todo el tiempo que sea necesario para revisar su situación, un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Un grupo de defensa de los refugiados, el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP, en inglés), calificó esta decisión como “una ruptura radical con las prácticas anteriores”.

La organización expresó su preocupación en particular porque “no se haya fijado ningún límite de tiempo” a su eventual detención.

El DHS justificó este cambio de postura por imperativos de “seguridad nacional” y “seguridad pública”.

Le podría interesar: Venezuela debate hoy la ley de amnistía: esto es lo que debe saber

El presidente Donald Trump ha reducido prácticamente a cero la acogida de refugiados desde su regreso a la Casa Blanca, con la notable excepción de los afrikáner sudafricanos, descendientes de los primeros colonos europeos sobre los que ha dicho que son “perseguidos”.

Su administración ha fijado en 7.500 el límite máximo de refugiados admitidos para el año fiscal 2026, frente a los más de 100.000 al año bajo la presidencia demócrata de Joe Biden.

La nota del DHS aparece en un caso presentado ante un juez federal, que había prohibido provisionalmente al gobierno, a finales de enero, detener a refugiados carentes de estatuto de residente permanente.

También puede leer: ICE deporta a bebé de dos meses con bronquitis aguda junto a su familia a México

El juez explicó que el gobierno podía aplicar la legislación migratoria y reexaminar su estatus, pero “sin arrestar ni detener a los refugiados”, ya que sus antecedentes habían “sido sometidos a rigurosas verificaciones”.

Este caso afecta a unos 5.600 refugiados residentes en Minesota, cuya principal área metropolitana, Mineápolis, fue hasta hace poco el epicentro de operaciones de la policía de inmigración.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com