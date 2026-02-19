Maduro es acusado de vender pasaportes a narcos mexicanos y facilitar tráfico de cocaína

Fotografía cedida por Prensa Miraflores que muestra a Nicolás Maduro, hablando en un acto de gobierno, en Caracas (Venezuela) Foto: EFE - Prensa Miraflores

La Fiscalía de Estados Unidos acusó recientemente al líder chavista Nicolás Maduro de que, durante su etapa como canciller de Hugo Chávez entre 2006 y 2008, habría otorgado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos para agilizar el traslado de cocaína hacia Estados Unidos, facilitando así el tráfico internacional de drogas, según documentos presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La imputación de 25 páginas presentada por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que esos documentos otorgaron inmunidad diplomática a miembros de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, dos de las organizaciones criminales más violentas de México, según el medio mexicano Reforma.

La Fiscalía detalla que tanto el Cártel de Sinaloa (mencionado 14 veces) como Los Zetas (13 veces) colaboraban con el Cártel de los Soles, red criminal vinculada a altos funcionarios del régimen venezolano que funcionó entre 1999 y 2019.

No solo Maduro está implicado en esta acusación; según los documentos judiciales, su segundo al mando y figura clave del régimen, Diosdado Cabello, también lo estaría. La justicia estadounidense sostiene que este último cobró sobornos a Los Zetas para garantizar el transporte de cocaína desde Venezuela hacia México.

El expediente judicial también señala a Joaquín “El Chapo” Guzmán —actualmente preso en Estados Unidos— como financiador de laboratorios de droga en Colombia, cuya producción final destinaba al mercado estadounidense.

La estructura criminal, según el expediente, operaba como una cadena que iniciaba en puertos venezolanos, avanzaba por el Caribe y Centroamérica hasta México, y allí la droga cruzaba la frontera hacia Estados Unidos.

“La cocaína procesada se enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México”, indica el escrito, citado por Reforma.

La acusación no menciona a ningún mandatario mexicano, pero sí afirma que el país no fue un mero lugar de paso, sino un centro donde los grupos ilegales operaban logísticamente y financieramente.

Esta imputación de México como pieza clave del esquema criminal durante dos décadas ha despertado inquietud política en ese país, donde el expediente se percibe como posible fuente de presión de Washington sobre Ciudad de México.

Para sustentar estas conclusiones, la investigación se basó en videos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), testimonios de testigos protegidos y documentación financiera acumulada durante años de trabajo de inteligencia, según Infobae.

El proceso penal contra Nicolás Maduro en Nueva York sigue activo, aunque avanza con lentitud; la audiencia prevista para el 17 de febrero se pospuso hasta el 26 de marzo.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero de 2026 en una operación estadounidense en Caracas, Venezuela, y trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos en la actualidad.

