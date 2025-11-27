Militares de EE. UU. cerca de Venezuela podrían no volver a casa para Acción de Gracias y Navidad

La llegada del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, reforzó el despliegue militar de Washington en el Caribe. Foto: EFE - CATI CLADERA

Las tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe, en el marco de la ofensiva ordenada por Washington contra el narcotráfico, se enfrentan a la posibilidad de que no puedan regresar a casa para Acción de Gracias y Navidad.

Un reporte del medio CNN indició que el Comando Sur está restringiendo las licencias durante el período festivo en preparación para ataques terrestres en la región.

Eso se conoció en medio de la visita que realizó el general Dan Caine, el oficial militar de mayor rango de Estados Unidos, a inicios de esta semana en el Caribe. Él es uno de los arquitectos de la Operación Lanza del Sur, la mayor acumulación de fuerza militar estadounidense en la zona desde la Crisis de los Misiles, ocurrida en medio de la Guerra Fría.

La llegada del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, reforzó el despliegue militar de Washington, compuesto por más de una docena de buques de guerra, un submarino nuclear y 15.000 tropas.

Según informes, la administración Trump ha sido informada por funcionarios militares sobre una variedad de opciones, incluidos ataques a instalaciones militares o gubernamentales y redadas de operaciones especiales, informó CNN.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron que las operaciones encubiertas probablemente serían el primer curso de acción contra Nicolás Maduro, de acuerdo con Reuters.

Entretanto, la alerta emitida la semana por la autoridad aérea estadounidense para los aviones comerciales llevó a una ola de cancelaciones de vuelos, dejando a Venezuela aún más incomunicada de lo que ha estado.

En respuesta, y luego del vencimiento de un ultimátum, el gobierno de Maduro les recovó los permisos aéreos a varias aerolíneas, entre ellas a Avianca, Latam, Iberia y Turkish Airlines. En estos últimos días, a la par, se registró el movimiento de aviones militares estadounidenses cerca de Venezuela, incluidos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2.

