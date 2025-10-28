Mujeres, niños y mayores, los más afectados por el cierre del gobierno en EE. UU.

Voluntarios descargan donaciones de alimentos en el Banco de Alimentos Interreligioso de North Hollywood, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Con casi un mes de parálisis gubernamental, la ausencia de fondos federales empieza a traducirse en una crisis inminente para los sectores más vulnerables de Estados Unidos, que dependen de la asistencia estatal para alimentar a sus familias y mantener la calefacción en sus hogares.

El cierre del gobierno de EE. UU. cumple casi un mes y amenaza los programas de asistencia federal.

Más de 42 millones de personas podrían perder el apoyo del programa SNAP para comprar alimentos.

El programa Mujeres, Infantes y Niños (WIC) que beneficia a 6,7 millones de mujeres y niños, podría quedarse sin fondos esta semana.

Cerca de 6,5 millones de adultos mayores de bajos ingresos dependen del programa de asistencia nutricional (SNAP) y enfrentan riesgo de desamparo.

El cierre afecta también programas de energía y educación infantil como Head Start, dejando en incertidumbre a miles de familias.

Según The New York Times, unos 42 millones de beneficiarios del SNAP, el programa de asistencia nutricional que proporciona cupones de alimentos, podrían quedarse sin apoyo para comprar comida justo cuando los bancos de alimentos operan al límite.

En la misma situación, los 6,7 millones de mujeres y niños que dependen del programa Mujeres, Infantes y Niños (WIC) viven con la incertidumbre de si la administración Trump logrará asegurar fondos temporales que garanticen su continuidad más allá de esta semana.

El programa WIC, con un presupuesto de aproximadamente US 8.000 millones, proporciona vales para comprar leche maternizada, además de frutas y verduras frescas, leche desnatada y otros alimentos básicos saludables.

Si no se llega pronto a un acuerdo para reactivar la financiación federal, los estados tendrán que decidir entre usar sus propios recursos para mantener activo el programa WIC, que cuenta con 50 años de historia, o permitir que este cierre, según El País.

Los adultos mayores, tampoco se quedan atrás, ya que aproximadamente 6,5 millones de adultos mayores de 60 años con bajos ingresos dependen del programa SNAP, según The New York Times.

Por otro lado, la reducción del financiamiento para programas sociales incrementa la inseguridad alimentaria y limita el acceso a recursos sanitarios, lo que puede agravar enfermedades crónicas y afectar la salud general de este grupo, como señala Univisión.

“Lo que estamos haciendo es acumular más pérdidas sobre los más vulnerables de nuestra sociedad. Estas son familias que, por vivir en hogares de bajos ingresos, ya enfrentan un estrés exacerbado en su vida diaria”, dijo Laura Justice, experta en desarrollo cognitivo infantil temprano en la Universidad Estatal de Ohio para The New York Times.

Los estadounidenses más pobres son quienes deben soportar las consecuencias de los enfrentamientos políticos entre demócratas y republicanos, que provocaron el cierre del gobierno ante la falta de aprobación del presupuesto federal.

También, mientras esto sucede, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por medidas inusuales para garantizar el pago de los salarios del personal militar en activo y de los agentes federales encargados del cumplimiento de la ley en medio del cierre gubernamental.

Si bien en octubre recurrió a los ingresos aduaneros para mantener operativo el programa WIC, las autoridades admitieron el viernes que no pueden emplear los fondos de contingencia disponibles para financiar el SNAP, según The New York Times.

También existe un riego para casi seis millones de hogares que dependen de un programa que ayuda a los estadounidenses de bajos ingresos a pagar los costos de energía. Esto significa enfrentar costosas facturas de calefacción y la posibilidad de cortes de servicios durante el invierno.

Los niños también se ven gravemente afectados, pues dependen del financiamiento federal para asistir a jardines infantiles. Para muchas de las más de 65.000 familias con hijos inscritos en los 140 programas de educación inicial Head Start en todo el país, el cierre del gobierno representa un duro golpe a sus rutinas y estabilidad diaria.

Según Nina Self, directora interina de la Agencia de Acción Comunitaria del Área Capital, que habló con The New York Times, el programa Head Start consiguió mantenerse temporalmente gracias a una combinación de recursos públicos y donaciones privadas reunidas por la escuela.

Por esto, reanudará sus actividades este martes, aunque persiste la incertidumbre sobre cuánto tiempo podrá seguir operando sin apoyo federal.

La interrupción de servicios sociales puede provocar que las familias tengan que sacrificar días de trabajo para cuidar a sus hijos, afectando tanto la estabilidad económica familiar como el bienestar de los niños, según Univisión.

