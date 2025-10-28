Cinco muertos tras bombardeo israelí en Gaza: lo que se sabe hasta ahora

Personas permanecen cerca de un túnel en una zona al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025, mientras militantes de Hamás buscan cuerpos. Foto: AFP - BASHAR TALEB

Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas violando el acuerdo de alto el fuego, lo que el movimiento islamista desminente.

Israel lanzó nuevos bombardeos sobre la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas y violar el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Hamás negó cualquier participación en el supuesto ataque y acusó a Israel de romper la tregua con acciones militares y el cierre del cruce de Rafah.

Al menos cinco personas murieron en los bombardeos, según la Defensa Civil gazatí, en un territorio devastado por dos años de guerra.

El conflicto se agrava por los retrasos en la entrega de cuerpos de rehenes israelíes, lo que generó presiones del gobierno de Benjamin Netanyahu y críticas de las familias.

Estados Unidos, que auspicia el acuerdo de alto el fuego, enfrenta el reto de contener la escalada y mantener la estabilidad del pacto firmado en Sharm el-Sheikh.

La Defensa Civil gazatí, bajo la autoridad de Hamás, anunció al menos cinco muertos tras el ataque en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a las tropas israelíes en el territorio. Previamente, acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, inicialmente prevista para las 6:00 p. m.

La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo patrocinado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Este martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “ordenó al ejército realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo “se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo”.

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

Retrasos y tensiones por la entrega incompleta de cuerpos en Gaza

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado por la ofensiva israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre.

Según el Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, parte de los restos de Ofir Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

“Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo”, lamentaron sus familiares.

El Foro instó al gobierno de Netanyahu a “actuar con firmeza” frente a Hamás por sus “violaciones” del acuerdo de tregua.

Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de la Seguridad interior, que “Hamás siga jugando y no entregue inmediatamente todos los cuerpos” prueba que “aún está de pie”. “Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas”, remató.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su movimiento estaba “decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados”, y añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es “complejo y difícil”.

Estados Unidos, aliado de Israel, ha amenazado varias veces con aniquilar al movimiento palestino si no cumple su compromiso de entregar a todos los rehenes.

El ataque del 7 de octubre en Israel causó la muerte de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según balance de AFP con base en cifras oficiales.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta causó 68.531 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Hamás.

