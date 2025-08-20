Murió el último sobreviviente del Holocausto que quedaba en Colombia

Samuel Gutman: "Esto es para nunca acabar, son 100 años de historia. Yo mismo no creo en las cosas que he pasado". Foto: Archivo Particular

Samuel Gutman, el último sobreviviente judío del Holocausto que residía en Colombia, falleció el lunes en Bogotá, a los pocos meses de alcanzar los 100 años de edad. Nacido en Varsovia, capital de Polonia, tenía 14 años cuando las fuerzas alemanas de Adolf Hitler invadieron el país. Junto a su madre y hermanos, fue confinado en el gueto de la ciudad (que fue el más grande construido por los nazis), donde más de 400.000 judíos (aproximadamente el 30 % de la población de la capital) vivían en condiciones de hacinamiento.

Según contó Gutman a Los Informantes, de Caracol Televisión, sobrevivió ya que escapaba del gueto para intercambiar objetos de su hogar en el resto de Varsovia. En una de esas escapadas, tras regresar al gueto, se enteró de que su casa había sido destruida y su familia había sido víctima de las torturas nazis. “Su hermano había sido asesinado en el gueto. Lo recogieron en una calle y lo metieron en una furgoneta. Estas furgonetas (cámaras de gas móviles) tenían el escape dirigido a la parte trasera. Una vez que la furgoneta se ponía en marcha, el gas mataba a los prisioneros, y el vehículo no se detenía hasta que no había más ruido en su interior. Así murió él. La suerte de su madre y sus hermanas no fue diferente: murieron en el campo de exterminio de Treblinka, donde fueron bajadas del tren de Varsovia y llevadas directamente a las cámaras de gas”, explicó a Los Informantes Abraham Gutman, uno de los hijos de Samuel.

Desde entonces trabajó en granjas, fue acólito en una iglesia católica a pesar de ser judío, fue entregado al Ejército alemán para trabajar en Alemania, escapó a Suiza, donde se enlistó en el regimiento polaco del Ejército inglés y se unió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Tenía solo 18 años y usaba la identidad de Franz Darkowski, un antiguo vecino cuyo nombre recordaba. En la guerra participó en la batalla de Montecassino y recibió un disparo en combate en una mano.

Al término de la guerra, Samuel logró comunicarse a través de cartas con su padre, Moisés, quien antes de la toma de Polonia se había establecido en Colombia con la idea de sentar las bases para luego traer a su familia. Samuel aún recordaba el apartado postal al cual le escribía su madre desde Varsovia y escribió para hacerle saber que había sobrevivido, que no había caído como el resto de su familia.

Moisés le envió el dinero para viajar a Maracaibo, en Venezuela, para luego ir por tierra hasta Bucaramanga, donde ocurrió el reencuentro. “Subí al avión (para Bogotá) y un hombre me preguntó: ‘¿Gutman, Gutman?’. Eso fue todo, no nos habíamos visto”, contó Samuel a Los Informantes. Ya en Colombia aprendió el idioma, se casó con Raquel Rosenfart, con quien duró casado 70 años hasta su muerte, y tuvo dos hijos: Abraham y José, quienes les dieron a la pareja cuatro nietos y dos bisnietas.

“Esto es para nunca acabar, son 100 años de historia. Yo mismo no creo en las cosas que he pasado”, afirmó Gutman antes de su muerte.

