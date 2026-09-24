El primer ministro también podría mencionar que el hijo del embajador israelí en Washington, un soldado, fue gravemente herido en un presunto atropello intencional en Cisjordania.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aislado en la escena internacional y que en su país tiene un difícil camino por la reelección, se dirige el jueves a la Asamblea General de la ONU donde se espera que señale tanto a adversarios como a aliados, que en los últimos meses le han enfrentado.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Netanyahu habla hoy ante la Asamblea de la ONU, en medio de su pelea con Mamdani

Entre los principales enemigos de Netanyahu en Nueva York se encuentra el alcalde socialista de la ciudad, Zohran Mamdani, quien aboga por ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) que pesa sobre el líder israelí.

Pero después, Mamdani admitió que no tenía la autoridad para hacerlo.

Basada en La Haya, la CPI estimó en 2024 que había bases razonables para juzgar a Netanyahu como responsable de presuntos crímenes de guerra en la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada en respuesta al ataque mortal de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Previo a su alocución, Netanyahu acusó a Mamdani de "apoyar a los monstruos terroristas de Hamás" y además le ha señalado sin pruebas por supuestamente "incitar disturbios contra los judíos de Nueva York".

Uno de los críticos más feroces de Netanyahu, el presidente palestino Mahmud Abás, estará ausente en la sala después de que Washington le negara el visado para acudir a la Asamblea General.

Le recomendamos: Crece furia contra Netanyahu en Israel por ignorar advertencia del ataque de Hamás en 2023

Viejos aliados

Antiguos aliados de Israel, Reino Unido y Francia probablemente también sean blanco de las críticas de "Bibi" el jueves.

Reino Unido ha impuesto sanciones limitadas a las exportaciones israelíes desde Cisjordania, una medida que Francia también adoptó recientemente.

Netanyahu tiene además escasas relaciones con Macron, impulsor de una iniciativa de países occidentales en la Asamblea de la ONU del año pasado destinada a reconocer a Palestina como un Estado.

Irán, en guerra desde febrero con Israel y Estados Unidos, también será casi con toda seguridad parte del discurso, cuando Israel insiste en que Washington emprenda una acción militar más fuerte para impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

La guerra, muy impopular entre los estadounidenses, ha hecho que se disparen los precios de los combustibles.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, dijo tras el discurso del presidente de Irán el miércoles que Teherán "arma a Hezbolá en el Líbano, a los hutíes en Yemen, a Hamás en Gaza y en Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania), y a las milicias en Irak".

Netanyahu también podría criticar a las Naciones Unidas y a su secretario general saliente, António Guterres. De forma inusual, Guterres mencionó esta semana el título íntegro de las medidas jurídicamente vinculantes de la CPI que acusan a Israel de "genocidio" en Gaza.

Publicidad

El gobierno de Netanyahu ha acusado reiteradamente a una agencia de la ONU de proporcionar apoyo a militantes de Hamás.

Como en años anteriores, cuando Netanyahu ha hablado a la Asamblea General de la ONU, enfrenta protestas de delegaciones que abandonan la sesión y manifestantes en las cercanías del recinto.

Publicidad

Los israelíes acudirán a las urnas el 27 de octubre.

Vea también: Restrepo habla ante el pleno de la ONU a nombre de Colombia: los ejes de su discurso

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com