Restrepo hará esta intervención luego de que el propio presidente Abelardo de la Espriella ratificara que —durante sus cuatro años de mandato— no saldrá del país, haciendo eco de un compromiso que adquirió durante la campaña.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, pasadas la 1:40 p.m. (hora de Colombia), tiene previsto hacer este jueves su intervención ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con un discurso enfocado, especialmente, en materia de seguridad, economía, nuevas tecnologías y cooperación internacional.

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Restrepo habla ante el pleno de la ONU a nombre de Colombia: los ejes de su discurso

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“Yo prometí no salir de Colombia y lo voy a cumplir. Para eso tengo un gran vicepresidente y equipo. Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí se trata de hacer las cosas bien y de generar conciencia”, enfatizó De la Espriella en una reunión que sostuvo con Restrepo antes de que la delegación colombiana partiera hacia Nueva York para participar en esta jornada de Naciones Unidas.

La agenda de este organismo multilateral indica que Restrepo hará su intervención después de los delegados de Gambia y justo antes de que dé sus palabras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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En la jornada previa a este día clave de la participación de Colombia en Naciones Unidas, el vicepresidente se reunió —entre otros— con Antonio Guterres, ya saliente secretario General de la ONU, con delegados oficiales de Países Bajos y varios empresarios, con quienes ha logrado compromisos de inversión hacia Colombia.

Restrepo aseguró sobre la cita con Guterres que se trató de “un encuentro importante para fortalecer nuestra relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos que compartimos, como crecimiento y desarrollo, paz y seguridad, sostenibilidad, nuevas tecnologías y más oportunidades para nuestra gente”.

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En estas citas ha estado acompañado por el canciller Omar Bula, la embajadora ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el jefe de la delegación diplomática ante la ONU, Mauricio Gaona.

Una de estas reuniones previas y claves a la intervención fue la que se dio en el marco de una cita de los 14 integrantes del llamado Escudo de las Américas, la cual fue presidida por el republicano Donald Trump. Sobre este espacio, Bula advirtió que es un compromiso de Colombia con la seguridad del hemisferio.

Nos reunimos con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para conversar sobre Colombia, su futuro y su papel en el mundo.



Un encuentro importante para fortalecer nuestra relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos que… pic.twitter.com/vWPnMXYMrT — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 23, 2026

“Constituye un primer paso ya formal para poder coordinar en economía, comercio y, sobre todo, seguridad”, enfatizó. De la Espriella y Restrepo han dialogado de forma permanente en torno a todos los avances que se han conseguido en Nueva York.

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