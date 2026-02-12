Nicaragua les exige visa a los cubanos y restringe una ruta migratoria clave hacia EE. UU.

Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua. Foto: AFP - JAIRO CAJINA

El Gobierno de Nicaragua bloqueó la entrada al país de cubanos sin visa. Esta decisión afecta directamente una ruta clave para la migración hacia Estados Unidos, justo en el momento en el cual el presidente Donald Trump está presionando a la isla con una ofensiva petrolera.

Aunque la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes del país centroamericano, no dio una justificación puntual tras la decisión, algunos han dicho que la medida intentaría aliviar la presión frente al mandatario republicano.

Esto se suma a una serie de concesiones que ha llevado a cabo Managua frente a Washington, como se vio con la excarcelación de presos políticos y la recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos.

Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo de Inter-American Dialogue, citado por The New York Times, calificó esto de una acción derivada de una visión de la migración como arma. A su parecer, la exigencia de visa a los cubanos es una forma de “anticiparse a cualquier tipo de presión” por parte de Trump, sobre todo después del ataque estadounidense en Venezuela, que llevó al derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro.

Ese miedo podría tener que ver con el hecho de que, según una investigación realizada por Orozco, al menos 100.000 pasajeros de Haití y Cuba llegaron en vuelos chárter a Nicaragua en 2023 de camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos, donde ahora, bajo la segunda administración de Trump, la represión ha llevado las cifras de migración hacia mínimos históricos.

Mientras, los cubanos suman cada vez más barreras para poder llegar al país norteamericano. La opción que les queda, de momento, es Guyana. De ahí tendrían que cruzar por las peligrosas selvas del Tapón del Darién, que divide a Colombia y Panamá. En el pasado, aquellos que también se enfrentaron a pocas opciones optaron por emprender viajes precarios desde Cuba hasta la costa de Florida.

